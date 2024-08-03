Ефимов: москвичи за полгода выкупили со скидкой у города 62 участка для ИЖС
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 3 августа - РИА Новости. Жители Москвы в первой половине 2024 года выкупили у города более 60 участков за 40% от кадастровой стоимости, эти земли предназначаются для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"За шесть месяцев москвичи выкупили 62 участка общей площадью 6,2 гектара. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства, садоводства и личного подсобного хозяйства. Благодаря скидке в размере 60% от кадастровой стоимости участков горожане сэкономили более 192 миллионов рублей", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении уточняется, что льгота распространяется только на собственников объектов недвижимости, расположенных на землях для ИЖС.
"Более 30 участков выкуплено в Троицком административном округе, 11 – на юго-западе города, еще 10 площадок находятся в Новомосковском административном округе", – обратил внимание руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что эти территории стали самыми популярными у горожан для обустройства частных домов.
Площадь самого большого из выкупленных участков составляет порядка 41 сотки, он расположен в Западном административном округе. Самый маленький участок площадь примерно 0,3 сотки находится в Новомосковском административном округе, следует из пресс-релиза.