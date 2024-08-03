Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: москвичи за полгода выкупили со скидкой у города 62 участка для ИЖС - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/efimov-1963797132.html
Ефимов: москвичи за полгода выкупили со скидкой у города 62 участка для ИЖС
Ефимов: москвичи за полгода выкупили со скидкой у города 62 участка для ИЖС - РИА Новости, 03.08.2024
Ефимов: москвичи за полгода выкупили со скидкой у города 62 участка для ИЖС
Жители Москвы в первой половине 2024 года выкупили у города более 60 участков за 40% от кадастровой стоимости, эти земли предназначаются для индивидуального... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:06
2024-08-03T13:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953548643_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_cebee0ae6b7c9ac5fb391d88c5e05f7a.jpg
МОСКВА, 3 августа - РИА Новости. Жители Москвы в первой половине 2024 года выкупили у города более 60 участков за 40% от кадастровой стоимости, эти земли предназначаются для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."За шесть месяцев москвичи выкупили 62 участка общей площадью 6,2 гектара. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства, садоводства и личного подсобного хозяйства. Благодаря скидке в размере 60% от кадастровой стоимости участков горожане сэкономили более 192 миллионов рублей", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении уточняется, что льгота распространяется только на собственников объектов недвижимости, расположенных на землях для ИЖС."Более 30 участков выкуплено в Троицком административном округе, 11 – на юго-западе города, еще 10 площадок находятся в Новомосковском административном округе", – обратил внимание руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что эти территории стали самыми популярными у горожан для обустройства частных домов.Площадь самого большого из выкупленных участков составляет порядка 41 сотки, он расположен в Западном административном округе. Самый маленький участок площадь примерно 0,3 сотки находится в Новомосковском административном округе, следует из пресс-релиза.
https://ria.ru/20240802/kontrol-1963698615.html
https://ria.ru/20240802/blagoustroystvo-1963441728.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953548643_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_26bd51adbeaa264ee8416a6e91411c82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: москвичи за полгода выкупили со скидкой у города 62 участка для ИЖС

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 августа - РИА Новости. Жители Москвы в первой половине 2024 года выкупили у города более 60 участков за 40% от кадастровой стоимости, эти земли предназначаются для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"За шесть месяцев москвичи выкупили 62 участка общей площадью 6,2 гектара. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства, садоводства и личного подсобного хозяйства. Благодаря скидке в размере 60% от кадастровой стоимости участков горожане сэкономили более 192 миллионов рублей", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ефимов: в Москве усилили контроль за минимальной площадью квартир
Вчера, 15:15
В сообщении уточняется, что льгота распространяется только на собственников объектов недвижимости, расположенных на землях для ИЖС.
"Более 30 участков выкуплено в Троицком административном округе, 11 – на юго-западе города, еще 10 площадок находятся в Новомосковском административном округе", – обратил внимание руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что эти территории стали самыми популярными у горожан для обустройства частных домов.
Площадь самого большого из выкупленных участков составляет порядка 41 сотки, он расположен в Западном административном округе. Самый маленький участок площадь примерно 0,3 сотки находится в Новомосковском административном округе, следует из пресс-релиза.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ефимов рассказал о благоустройстве у строящейся станции "Генерала Тюленева"
Вчера, 14:19
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала