https://ria.ru/20240803/efimov-1963797132.html

Ефимов: москвичи за полгода выкупили со скидкой у города 62 участка для ИЖС

Ефимов: москвичи за полгода выкупили со скидкой у города 62 участка для ИЖС - РИА Новости, 03.08.2024

Ефимов: москвичи за полгода выкупили со скидкой у города 62 участка для ИЖС

Жители Москвы в первой половине 2024 года выкупили у города более 60 участков за 40% от кадастровой стоимости, эти земли предназначаются для индивидуального... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:06

2024-08-03T13:06

2024-08-03T13:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 августа - РИА Новости. Жители Москвы в первой половине 2024 года выкупили у города более 60 участков за 40% от кадастровой стоимости, эти земли предназначаются для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."За шесть месяцев москвичи выкупили 62 участка общей площадью 6,2 гектара. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства, садоводства и личного подсобного хозяйства. Благодаря скидке в размере 60% от кадастровой стоимости участков горожане сэкономили более 192 миллионов рублей", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении уточняется, что льгота распространяется только на собственников объектов недвижимости, расположенных на землях для ИЖС."Более 30 участков выкуплено в Троицком административном округе, 11 – на юго-западе города, еще 10 площадок находятся в Новомосковском административном округе", – обратил внимание руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что эти территории стали самыми популярными у горожан для обустройства частных домов.Площадь самого большого из выкупленных участков составляет порядка 41 сотки, он расположен в Западном административном округе. Самый маленький участок площадь примерно 0,3 сотки находится в Новомосковском административном округе, следует из пресс-релиза.

https://ria.ru/20240802/kontrol-1963698615.html

https://ria.ru/20240802/blagoustroystvo-1963441728.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы