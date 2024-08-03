https://ria.ru/20240803/efimov-1963796880.html
Ефимов: в Академическом районе столицы построят жилой квартал по КРТ
Ефимов: в Академическом районе столицы построят жилой квартал по КРТ - РИА Новости, 03.08.2024
Ефимов: в Академическом районе столицы построят жилой квартал по КРТ
На участке земли в Академическом районе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал с общественно-деловой... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T12:06
2024-08-03T12:06
2024-08-03T12:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c2c1e9fc21f13f8b6444dc939854414.jpg
МОСКВА, 3 августа - РИА Новости. На участке земли в Академическом районе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал с общественно-деловой инфраструктурой, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."На участке площадью 2,01 гектара на юго-западе столицы планируется построить современный жилой квартал, где появится 60 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 20 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 371 миллион рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как обратил внимание заммэра, по итогам реализации проекта появится свыше 800 новых рабочих мест.В пресс-релизе уточняется, что участок примыкает к улице Профсоюзной, вблизи него находится станция метрополитена "Академическая".В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман подчеркнул, что в рамках редевелопмента на площадке построят 36 тысяч квадратных метров жилья, а также общественно-деловые объекты площадью 24 тысячи "квадратов". Он отметил, что среди прочего на участке возведут гостиницу на 135 номеров."Территорию благоустроят, оборудуют спортивные площадки и проложат улично-дорожную сеть", – добавил Гаман.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240802/efimov-1963548636.html
https://ria.ru/20240801/efimov-1963313592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 3 августа - РИА Новости. На участке земли в Академическом районе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал с общественно-деловой инфраструктурой, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"На участке площадью 2,01 гектара на юго-западе столицы планируется построить современный жилой квартал, где появится 60 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 20 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 371 миллион рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Как обратил внимание заммэра, по итогам реализации проекта появится свыше 800 новых рабочих мест.
В пресс-релизе уточняется, что участок примыкает к улице Профсоюзной, вблизи него находится станция метрополитена "Академическая".
В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман
подчеркнул, что в рамках редевелопмента на площадке построят 36 тысяч квадратных метров жилья, а также общественно-деловые объекты площадью 24 тысячи "квадратов". Он отметил, что среди прочего на участке возведут гостиницу на 135 номеров.
"Территорию благоустроят, оборудуют спортивные площадки и проложат улично-дорожную сеть", – добавил Гаман.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.