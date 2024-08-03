https://ria.ru/20240803/dvizhenie-1963912324.html

Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита остановили из-за осадков

Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита остановили из-за осадков - РИА Новости, 03.08.2024

Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита остановили из-за осадков

Ориентировочно на сутки остановлено движение на участке дороги Улан-Удэ - Чита из-за сложной паводковой ситуации, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T22:10

2024-08-03T22:10

2024-08-03T22:10

происшествия

улан-удэ

чита

тарбагатайский район

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928426611_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_fa29737950b39dace2e0f0a51424f5b6.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ориентировочно на сутки остановлено движение на участке дороги Улан-Удэ - Чита из-за сложной паводковой ситуации, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. "В результате обильных осадков и подъема уровня вод подмыты участки федеральной дороги Улан-Удэ - Чита. На 589 километре полностью размыт участок дороги. На трех мостах - это реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка - подмыты мосты, подмыты подъезды к мостам. В результате движение остановлено. Ориентировочно на сутки, но есть вероятность, что больше времени займет восстановительная работа", - написал он в Telegram-канале. Цыденов отметил, что существует альтернативный объезд - региональная дорога Улан-Удэ - Романовка - Чита, и призвал всех водителей выбирать альтернативные пути объезда. Ранее сообщалось, что в Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе подтоплено 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей. Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду. Позже в Бурятии был введен режим ЧС республиканского уровня.

https://ria.ru/20240803/buryatiya-1963881818.html

https://ria.ru/20240803/zabajkale-1963874999.html

улан-удэ

чита

тарбагатайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ, чита, тарбагатайский район, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)