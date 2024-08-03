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Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита остановили из-за осадков - РИА Новости, 03.08.2024
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22:10 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/dvizhenie-1963912324.html
Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита остановили из-за осадков
Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита остановили из-за осадков - РИА Новости, 03.08.2024
Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита остановили из-за осадков
Ориентировочно на сутки остановлено движение на участке дороги Улан-Удэ - Чита из-за сложной паводковой ситуации, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T22:10
2024-08-03T22:10
происшествия
улан-удэ
чита
тарбагатайский район
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ориентировочно на сутки остановлено движение на участке дороги Улан-Удэ - Чита из-за сложной паводковой ситуации, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. "В результате обильных осадков и подъема уровня вод подмыты участки федеральной дороги Улан-Удэ - Чита. На 589 километре полностью размыт участок дороги. На трех мостах - это реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка - подмыты мосты, подмыты подъезды к мостам. В результате движение остановлено. Ориентировочно на сутки, но есть вероятность, что больше времени займет восстановительная работа", - написал он в Telegram-канале. Цыденов отметил, что существует альтернативный объезд - региональная дорога Улан-Удэ - Романовка - Чита, и призвал всех водителей выбирать альтернативные пути объезда. Ранее сообщалось, что в Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе подтоплено 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей. Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду. Позже в Бурятии был введен режим ЧС республиканского уровня.
https://ria.ru/20240803/buryatiya-1963881818.html
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улан-удэ
чита
тарбагатайский район
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происшествия, улан-удэ, чита, тарбагатайский район, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Чита, Тарбагатайский район, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита остановили из-за осадков

Цыденов: движение на участке дороги Улан-Удэ — Чита остановили из-за осадков

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУлан-Удэ
Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ориентировочно на сутки остановлено движение на участке дороги Улан-Удэ - Чита из-за сложной паводковой ситуации, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
"В результате обильных осадков и подъема уровня вод подмыты участки федеральной дороги Улан-Удэ - Чита. На 589 километре полностью размыт участок дороги. На трех мостах - это реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка - подмыты мосты, подмыты подъезды к мостам. В результате движение остановлено. Ориентировочно на сутки, но есть вероятность, что больше времени займет восстановительная работа", - написал он в Telegram-канале.
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Цыденов отметил, что существует альтернативный объезд - региональная дорога Улан-Удэ - Романовка - Чита, и призвал всех водителей выбирать альтернативные пути объезда.
Ранее сообщалось, что в Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе подтоплено 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.
Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду. Позже в Бурятии был введен режим ЧС республиканского уровня.
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ПроисшествияУлан-УдэЧитаТарбагатайский районАлексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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