https://ria.ru/20240803/dtp-1963886174.html

В Подмосковье в ДТП на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека

В Подмосковье в ДТП на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека - РИА Новости, 03.08.2024

В Подмосковье в ДТП на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с возгоранием на трассе Р-22 "Каспий" в Московской области, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T18:40

2024-08-03T18:40

2024-08-03T18:43

происшествия

московская область (подмосковье)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с возгоранием на трассе Р-22 "Каспий" в Московской области, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. Примерно в 15.55 на 78 километре автодороги Р-22 "Каспий" в городском округе Серебряные Пруды на юге Подмосковья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых машин. "Предварительно, водитель, управляя автомашиной марки "Газель", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки Mercedes, от чего у последнего произошло возгорание. В результате ДТП водители обеих машин погибли", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, движение затруднено.

https://ria.ru/20240803/dtp-1963806590.html

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф