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В Подмосковье в ДТП на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека - РИА Новости, 03.08.2024
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18:40 03.08.2024 (обновлено: 18:43 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/dtp-1963886174.html
В Подмосковье в ДТП на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека
В Подмосковье в ДТП на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека - РИА Новости, 03.08.2024
В Подмосковье в ДТП на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека
Два человека погибли в ДТП с возгоранием на трассе Р-22 "Каспий" в Московской области, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:40
2024-08-03T18:43
происшествия
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с возгоранием на трассе Р-22 "Каспий" в Московской области, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. Примерно в 15.55 на 78 километре автодороги Р-22 "Каспий" в городском округе Серебряные Пруды на юге Подмосковья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых машин. "Предварительно, водитель, управляя автомашиной марки "Газель", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки Mercedes, от чего у последнего произошло возгорание. В результате ДТП водители обеих машин погибли", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, движение затруднено.
https://ria.ru/20240803/dtp-1963806590.html
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происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье в ДТП на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека

В Подмосковье в ДТП с возгоранием на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП на 78 км автодороги Р-22 "Каспий" в Московской области
На месте ДТП на 78 км автодороги Р-22 Каспий в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП на 78 км автодороги Р-22 "Каспий" в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с возгоранием на трассе Р-22 "Каспий" в Московской области, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции.
Примерно в 15.55 на 78 километре автодороги Р-22 "Каспий" в городском округе Серебряные Пруды на юге Подмосковья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых машин.
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"Предварительно, водитель, управляя автомашиной марки "Газель", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки Mercedes, от чего у последнего произошло возгорание. В результате ДТП водители обеих машин погибли", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, движение затруднено.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ГИБДД МВД РФ
 
 
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