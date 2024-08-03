https://ria.ru/20240803/dtp-1963886174.html
В Подмосковье в ДТП на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека
В Подмосковье в ДТП на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека - РИА Новости, 03.08.2024
В Подмосковье в ДТП на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека
Два человека погибли в ДТП с возгоранием на трассе Р-22 "Каспий" в Московской области, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:40
2024-08-03T18:40
2024-08-03T18:43
происшествия
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963886145_0:434:960:974_1920x0_80_0_0_08dcec5eb9d4a7a4bb8bfca2df4ec254.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с возгоранием на трассе Р-22 "Каспий" в Московской области, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. Примерно в 15.55 на 78 километре автодороги Р-22 "Каспий" в городском округе Серебряные Пруды на юге Подмосковья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых машин. "Предварительно, водитель, управляя автомашиной марки "Газель", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки Mercedes, от чего у последнего произошло возгорание. В результате ДТП водители обеих машин погибли", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, движение затруднено.
https://ria.ru/20240803/dtp-1963806590.html
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963886145_0:445:960:1165_1920x0_80_0_0_bec258d5bfcda4c7767ed3a0f73eeac1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье в ДТП на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека
В Подмосковье в ДТП с возгоранием на трассе Р-22 "Каспий" погибли два человека