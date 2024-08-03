https://ria.ru/20240803/depprirody-1963878776.html

Жизни найденного в Москве тигренка ничего не угрожает, заявили в депприроды

Жизни найденного в Москве тигренка ничего не угрожает, заявили в депприроды - РИА Новости, 03.08.2024

Жизни найденного в Москве тигренка ничего не угрожает, заявили в депприроды

Жизни найденного в Москве тигренка ничего не угрожает, он передан в центр реабилитации диких животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T17:25

2024-08-03T17:25

2024-08-03T17:25

москва

общество

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Жизни найденного в Москве тигренка ничего не угрожает, он передан в центр реабилитации диких животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Тигренок оперативно передан в центр реабилитации диких животных департамента, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что примерный возраст тигренка составляет один-два месяца. "Тигры особо сохраняются государством, эти животные занесены в перечень видов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения", - подчеркнули в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу.

https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html

https://ria.ru/20240731/tigrenok-1963174761.html

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Тигренок, которого незаконно содержали и перевозили по Москве В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, подрастающего хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура. 2024-08-03T17:25 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество