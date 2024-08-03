https://ria.ru/20240803/demontazh-1963828213.html

В Нижнем Тагиле рассказали о сроках завершения демонтажа в разрушенном доме

В Нижнем Тагиле рассказали о сроках завершения демонтажа в разрушенном доме - РИА Новости, 03.08.2024

В Нижнем Тагиле рассказали о сроках завершения демонтажа в разрушенном доме

Демонтаж в частично разрушенном после взрыва газовоздушной смеси доме в Нижнем Тагиле будет закончен за двое-трое суток, сообщил глава Свердловской области... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T09:16

2024-08-03T09:16

2024-08-03T09:16

происшествия

свердловская область

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Демонтаж в частично разрушенном после взрыва газовоздушной смеси доме в Нижнем Тагиле будет закончен за двое-трое суток, сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. "Площадка была передана актом в администрацию Нижнего Тагила, которая, в свою очередь, заключила договор на окончательный демонтаж утраченного имущества, дома. Сейчас ведутся работы. Рассчитываем, что в течение двое-трое суток закончим демонтаж", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20240801/banya-1963552812.html

свердловская область

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2024

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происшествия, свердловская область, взрыв газа в доме в нижнем тагиле