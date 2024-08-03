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В Нижнем Тагиле рассказали о сроках завершения демонтажа в разрушенном доме - РИА Новости, 03.08.2024
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09:16 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/demontazh-1963828213.html
В Нижнем Тагиле рассказали о сроках завершения демонтажа в разрушенном доме
В Нижнем Тагиле рассказали о сроках завершения демонтажа в разрушенном доме - РИА Новости, 03.08.2024
В Нижнем Тагиле рассказали о сроках завершения демонтажа в разрушенном доме
Демонтаж в частично разрушенном после взрыва газовоздушной смеси доме в Нижнем Тагиле будет закончен за двое-трое суток, сообщил глава Свердловской области... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T09:16
2024-08-03T09:16
происшествия
свердловская область
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Демонтаж в частично разрушенном после взрыва газовоздушной смеси доме в Нижнем Тагиле будет закончен за двое-трое суток, сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. "Площадка была передана актом в администрацию Нижнего Тагила, которая, в свою очередь, заключила договор на окончательный демонтаж утраченного имущества, дома. Сейчас ведутся работы. Рассчитываем, что в течение двое-трое суток закончим демонтаж", - сказал губернатор.
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происшествия, свердловская область, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Свердловская область, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле рассказали о сроках завершения демонтажа в разрушенном доме

Куйвашев: демонтаж дома в Нижнем Тагиле завершится за двое-трое суток

© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской областиПоисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской области
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Демонтаж в частично разрушенном после взрыва газовоздушной смеси доме в Нижнем Тагиле будет закончен за двое-трое суток, сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
«
"Площадка была передана актом в администрацию Нижнего Тагила, которая, в свою очередь, заключила договор на окончательный демонтаж утраченного имущества, дома. Сейчас ведутся работы. Рассчитываем, что в течение двое-трое суток закончим демонтаж", - сказал губернатор.
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ПроисшествияСвердловская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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