https://ria.ru/20240803/buryatiya-1963885789.html

В Бурятии перекрыли движение на участке трассы из-за угрозы затопления

В Бурятии перекрыли движение на участке трассы из-за угрозы затопления - РИА Новости, 03.08.2024

В Бурятии перекрыли движение на участке трассы из-за угрозы затопления

Движение на участке с 556 по 587 километр федеральной трассы "Байкал" перекрыли в Мухоршибирском районе Бурятии из-за угрозы затопления, сообщает региональный... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T18:34

2024-08-03T18:34

2024-08-03T18:34

происшествия

мухоршибирский район

наводнения в россии — 2024

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. Движение на участке с 556 по 587 километр федеральной трассы "Байкал" перекрыли в Мухоршибирском районе Бурятии из-за угрозы затопления, сообщает региональный главк МВД. "Перекрыто движение по федеральной автодороге Р-258 "Байкал" с 556 по 587 километр трассы", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сотрудники контролируют безопасность дорожного движения на автодорогах района, также дежурят в населенных пунктах, где имеется угроза затопления в связи с прорывом дамбы. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу, есть угроза для пяти сёл. В Хонхолое в ожидании воды в готовности находится вся техника, спасатели, жители, волонтеры, специалисты. Также подготовлены ПВР, с торговым сетями принято решение об обеспечении жителей едой и водой. Позже Цыденов сообщил, что жителей домов улуса Бом, подпадающих под затопление, эвакуировали в пункт временного размещения.

https://ria.ru/20240803/zabajkale-1963874999.html

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мухоршибирский район

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происшествия, мухоршибирский район, наводнения в россии — 2024, алексей цыденов