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В Бурятии перекрыли движение на участке трассы из-за угрозы затопления - РИА Новости, 03.08.2024
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18:34 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/buryatiya-1963885789.html
В Бурятии перекрыли движение на участке трассы из-за угрозы затопления
В Бурятии перекрыли движение на участке трассы из-за угрозы затопления - РИА Новости, 03.08.2024
В Бурятии перекрыли движение на участке трассы из-за угрозы затопления
Движение на участке с 556 по 587 километр федеральной трассы "Байкал" перекрыли в Мухоршибирском районе Бурятии из-за угрозы затопления, сообщает региональный... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:34
2024-08-03T18:34
происшествия
мухоршибирский район
наводнения в россии — 2024
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. Движение на участке с 556 по 587 километр федеральной трассы "Байкал" перекрыли в Мухоршибирском районе Бурятии из-за угрозы затопления, сообщает региональный главк МВД. "Перекрыто движение по федеральной автодороге Р-258 "Байкал" с 556 по 587 километр трассы", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сотрудники контролируют безопасность дорожного движения на автодорогах района, также дежурят в населенных пунктах, где имеется угроза затопления в связи с прорывом дамбы. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу, есть угроза для пяти сёл. В Хонхолое в ожидании воды в готовности находится вся техника, спасатели, жители, волонтеры, специалисты. Также подготовлены ПВР, с торговым сетями принято решение об обеспечении жителей едой и водой. Позже Цыденов сообщил, что жителей домов улуса Бом, подпадающих под затопление, эвакуировали в пункт временного размещения.
https://ria.ru/20240803/zabajkale-1963874999.html
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происшествия, мухоршибирский район, наводнения в россии — 2024, алексей цыденов
Происшествия, Мухоршибирский район, Наводнения в России — 2024, Алексей Цыденов
В Бурятии перекрыли движение на участке трассы из-за угрозы затопления

МВД РФ: в Бурятии перекрыли движение на участке трассы из-за угрозы затопления

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБурятия
Бурятия - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. Движение на участке с 556 по 587 километр федеральной трассы "Байкал" перекрыли в Мухоршибирском районе Бурятии из-за угрозы затопления, сообщает региональный главк МВД.
"Перекрыто движение по федеральной автодороге Р-258 "Байкал" с 556 по 587 километр трассы", - говорится в сообщении.
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В Забайкалье более 50 домов оказались подтоплены из-за паводков
Вчера, 16:53
В ведомстве отметили, что сотрудники контролируют безопасность дорожного движения на автодорогах района, также дежурят в населенных пунктах, где имеется угроза затопления в связи с прорывом дамбы.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу, есть угроза для пяти сёл. В Хонхолое в ожидании воды в готовности находится вся техника, спасатели, жители, волонтеры, специалисты. Также подготовлены ПВР, с торговым сетями принято решение об обеспечении жителей едой и водой. Позже Цыденов сообщил, что жителей домов улуса Бом, подпадающих под затопление, эвакуировали в пункт временного размещения.
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ПроисшествияМухоршибирский районНаводнения в России — 2024Алексей Цыденов
 
 
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