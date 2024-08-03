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В Бурятии эвакуировали жителей домов, подпадающих под затопление - РИА Новости, 03.08.2024
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17:53 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/buryatiya-1963881818.html
В Бурятии эвакуировали жителей домов, подпадающих под затопление
В Бурятии эвакуировали жителей домов, подпадающих под затопление - РИА Новости, 03.08.2024
В Бурятии эвакуировали жителей домов, подпадающих под затопление
Жителей домов улуса Бом в Бурятии, подпадающих под затопление, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР), сообщил глава региона Алексей Цыденов в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T17:53
2024-08-03T17:53
происшествия
мухоршибирский район
алексей цыденов
наводнения в россии — 2024
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. Жителей домов улуса Бом в Бурятии, подпадающих под затопление, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР), сообщил глава региона Алексей Цыденов в Telegram-канале. Ранее Цыденов сообщал, что на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу, есть угроза для пяти сёл. "В улусе Бом из домов, которые могут попасть в затопление, людей разместили в ПВР", - написал Цыденов. Он отметил, что в Хонхолое сейчас в ожидании воды в готовности находится вся техника, спасатели, жители, волонтеры, специалисты. Также подготовлены ПВР, туда завезены матрасы, маты и все необходимое. По словам Цыденова, с торговым сетями принято решение, что люди будут обеспечены едой и водой. "Пусть все наши меры будут излишними", - подчеркнул глава Бурятии. Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду.
https://ria.ru/20240727/potok-1962403547.html
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мухоршибирский район
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происшествия, мухоршибирский район, алексей цыденов, наводнения в россии — 2024, республика бурятия
Происшествия, Мухоршибирский район, Алексей Цыденов, Наводнения в России — 2024, Республика Бурятия
В Бурятии эвакуировали жителей домов, подпадающих под затопление

Жителей домов в бурятском Боме, подпадающих под затопление, эвакуировали в ПВР

© Фото : пресс-служба главы Республики БурятияСпецтехника в Мухоршибирском районе Бурятии
Спецтехника в Мухоршибирском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : пресс-служба главы Республики Бурятия
Спецтехника в Мухоршибирском районе Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. Жителей домов улуса Бом в Бурятии, подпадающих под затопление, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР), сообщил глава региона Алексей Цыденов в Telegram-канале.
Ранее Цыденов сообщал, что на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу, есть угроза для пяти сёл.
Поселок Киолим после ухода воды. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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"В улусе Бом из домов, которые могут попасть в затопление, людей разместили в ПВР", - написал Цыденов.
Он отметил, что в Хонхолое сейчас в ожидании воды в готовности находится вся техника, спасатели, жители, волонтеры, специалисты. Также подготовлены ПВР, туда завезены матрасы, маты и все необходимое. По словам Цыденова, с торговым сетями принято решение, что люди будут обеспечены едой и водой.
"Пусть все наши меры будут излишними", - подчеркнул глава Бурятии.
Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду.
Обстановка в городе Коркино Челябинской области, где произошло затопление в результате перелива реки Чумляк через дамбу. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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28 июля, 14:29
 
ПроисшествияМухоршибирский районАлексей ЦыденовНаводнения в России — 2024Республика Бурятия
 
 
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