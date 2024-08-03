https://ria.ru/20240803/buryatiya-1963881818.html

В Бурятии эвакуировали жителей домов, подпадающих под затопление

В Бурятии эвакуировали жителей домов, подпадающих под затопление - РИА Новости, 03.08.2024

В Бурятии эвакуировали жителей домов, подпадающих под затопление

Жителей домов улуса Бом в Бурятии, подпадающих под затопление, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР), сообщил глава региона Алексей Цыденов в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T17:53

2024-08-03T17:53

2024-08-03T17:53

происшествия

мухоршибирский район

алексей цыденов

наводнения в россии — 2024

республика бурятия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963881424_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_695581bb67b2065d6d2a52debe10c6f7.jpg

УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. Жителей домов улуса Бом в Бурятии, подпадающих под затопление, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР), сообщил глава региона Алексей Цыденов в Telegram-канале. Ранее Цыденов сообщал, что на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу, есть угроза для пяти сёл. "В улусе Бом из домов, которые могут попасть в затопление, людей разместили в ПВР", - написал Цыденов. Он отметил, что в Хонхолое сейчас в ожидании воды в готовности находится вся техника, спасатели, жители, волонтеры, специалисты. Также подготовлены ПВР, туда завезены матрасы, маты и все необходимое. По словам Цыденова, с торговым сетями принято решение, что люди будут обеспечены едой и водой. "Пусть все наши меры будут излишними", - подчеркнул глава Бурятии. Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду.

https://ria.ru/20240727/potok-1962403547.html

https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html

мухоршибирский район

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мухоршибирский район, алексей цыденов, наводнения в россии — 2024, республика бурятия