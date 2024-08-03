https://ria.ru/20240803/burjatija-1963869545.html

В Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище

В Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище - РИА Новости, 03.08.2024

В Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище

На Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу, есть угроза для пяти сел, сообщил глава региона Алексей Цыденов в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:59

2024-08-03T15:59

2024-08-03T15:59

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961443147_0:438:960:978_1920x0_80_0_0_a104808035f407f5f73968dff0198de3.jpg

УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. На Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу, есть угроза для пяти сел, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале."В Мухоршибирском районе начался перелив через дамбу Хонхолойского водохранилища. В зоне риска пять населенных пунктов", - написал Цыденов.Он отметил, что техника для отсыпки уже привлечена, однако риск остается - в первую очередь, для села Хонхолой. "Идет информирование населения", - подчеркнул Цыденов. Режим ЧС введен в Тарбагатайском и Заиграевском районах Бурятии, где из-за ливней затопило дороги, смыло мосты. В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе подтоплено 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них 2 детей. Под угрозой была железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей. Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду.

https://ria.ru/20240729/karelija-1962690985.html

https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024