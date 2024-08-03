Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/burjatija-1963869545.html
В Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище
В Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище - РИА Новости, 03.08.2024
В Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище
На Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу, есть угроза для пяти сел, сообщил глава региона Алексей Цыденов в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:59
2024-08-03T15:59
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961443147_0:438:960:978_1920x0_80_0_0_a104808035f407f5f73968dff0198de3.jpg
УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. На Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу, есть угроза для пяти сел, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале."В Мухоршибирском районе начался перелив через дамбу Хонхолойского водохранилища. В зоне риска пять населенных пунктов", - написал Цыденов.Он отметил, что техника для отсыпки уже привлечена, однако риск остается - в первую очередь, для села Хонхолой. "Идет информирование населения", - подчеркнул Цыденов. Режим ЧС введен в Тарбагатайском и Заиграевском районах Бурятии, где из-за ливней затопило дороги, смыло мосты. В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе подтоплено 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них 2 детей. Под угрозой была железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей. Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду.
https://ria.ru/20240729/karelija-1962690985.html
https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961443147_0:348:960:1068_1920x0_80_0_0_bee91e0a7fad8fccc8883c0613da0f04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище

Перелив через дамбу Хонхолойского водохранилища в Бурятии угрожает пяти селам

© Фото : Сергей Гонжитов/ВКонтактеПоследствия паводка в Бурятии
Последствия паводка в Бурятии - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Сергей Гонжитов/ВКонтакте
Последствия паводка в Бурятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. На Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу, есть угроза для пяти сел, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
«
"В Мухоршибирском районе начался перелив через дамбу Хонхолойского водохранилища. В зоне риска пять населенных пунктов", - написал Цыденов.
Глава Карелии на месте ЧП - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
После размыва дамбы на Беломорканале пострадали десять человек
29 июля, 14:10
Он отметил, что техника для отсыпки уже привлечена, однако риск остается - в первую очередь, для села Хонхолой. "Идет информирование населения", - подчеркнул Цыденов.
Режим ЧС введен в Тарбагатайском и Заиграевском районах Бурятии, где из-за ливней затопило дороги, смыло мосты. В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе подтоплено 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них 2 детей. Под угрозой была железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.
Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду.
Житель поселка Киолим об эвакуации после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы
27 июля, 09:31
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала