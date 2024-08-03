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В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС
В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС - РИА Новости, 03.08.2024
В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Заиграевском районе Бурятии, где из-за сильных дождей смыло мост и под водой оказались несколько участков дорог в населенные пункты, сообщает... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:42
2024-08-03T13:42
2024-08-03T13:42
происшествия
заиграевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Заиграевском районе Бурятии, где из-за сильных дождей смыло мост и под водой оказались несколько участков дорог в населенные пункты, сообщает Минтранс республики. "В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за сильных дождей в Заиграевском районе под водой находятся местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае. Полностью ограничен проезд в Горхон, в остальные - частично. Восстановительные работы провести пока невозможно, однако решены вопросы по питьевой воде и продуктам. В Горхоне вода смыла мост, под угрозой была и железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей, подчеркнули в ведомстве. По словам министра транспорта Бурятии Александра Гоге, ущерб, нанесенный стихией, пока сложно оценить. "Полные объемы восстановительных работ будут подсчитаны позже, после спада воды. Денежные средства будут выделены из республиканского бюджета", - приводятся в сообщении слова Гоге. Ранее республиканское агентство ГО и ЧС сообщало, что в трех селах Заиграевского района Бурятии также подтопило приусадебные участки. Администрацией района приведены в готовность два пункта временного размещения на базе Ново-Горхонской и Горхонской школ общей вместимостью 250 человек. Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду.
https://ria.ru/20240721/buryatiya-1961039436.html
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происшествия, заиграевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Заиграевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС
В Заиграевском районе Бурятии, где из-за дождей смыло мост, ввели режим ЧС
УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. Режим ЧС введен в Заиграевском районе Бурятии, где из-за сильных дождей смыло мост и под водой оказались несколько участков дорог в населенные пункты, сообщает Минтранс республики.
«
"В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за сильных дождей в Заиграевском районе под водой находятся местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае. Полностью ограничен проезд в Горхон, в остальные - частично. Восстановительные работы провести пока невозможно, однако решены вопросы по питьевой воде и продуктам. В Горхоне вода смыла мост, под угрозой была и железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей, подчеркнули в ведомстве.
По словам министра транспорта Бурятии Александра Гоге, ущерб, нанесенный стихией, пока сложно оценить. "Полные объемы восстановительных работ будут подсчитаны позже, после спада воды. Денежные средства будут выделены из республиканского бюджета", - приводятся в сообщении слова Гоге.
Ранее республиканское агентство ГО и ЧС сообщало, что в трех селах Заиграевского района Бурятии также подтопило приусадебные участки.
Администрацией района приведены в готовность два пункта временного размещения на базе Ново-Горхонской и Горхонской школ общей вместимостью 250 человек.
Ранее МЧС
по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду.