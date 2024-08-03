https://ria.ru/20240803/burjatija-1963851365.html

В Бурятии несколько участков дорог подтоплены из-за паводков

В Бурятии несколько участков дорог подтоплены из-за паводков - РИА Новости, 03.08.2024

В Бурятии несколько участков дорог подтоплены из-за паводков

Несколько участков автомобильных дорог и приусадебные участки подтоплены в Заиграевском районе Бурятии из-за паводков, сообщает республиканское агентство ГО и... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:11

2024-08-03T13:11

2024-08-03T13:11

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. Несколько участков автомобильных дорог и приусадебные участки подтоплены в Заиграевском районе Бурятии из-за паводков, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. "В результате продолжительных осадков на территории Заиграевского района произошел подъем уровня воды в речках и ручьях, в результате чего подтопило три участка автомобильных дорог местного значения", - говорится в сообщении. Так, по данным агентства, от реки Ара-Кижа подтопило дорогу, ведущую в Горхон (объездных дорог нет) и в Челутай-24 (есть объездной путь). Также подтоплен участок автодороги между селами Шабур Заиграевского района и Саган-Нур Мухоршибирского района, на них выставлены предупреждающие знаки, объезд через город Улан-Удэ. "Кроме того, в населенных пунктах Горхон и Дэдэ-Тала есть угроза подтопления придомовых участков, расположенных вблизи реки Ара-Кижа. В результате прорыва водоотводных каналов подтопило приусадебные участки в населенном пункте Новоильинск, населенном пункте Дархита и населенном пункте Илька", - добавили в агентстве. Администрацией района приведены в готовность два пункта временного размещения на базе Ново-Горхонской и Горхонской школ общей вместимостью 250 человек. Отмечается, что в связи со сложной паводковой обстановкой в районе железнодорожной станции Горхон, ВСЖД выставила противоразмывный поезд из 9 вагонов со щебнем, скальником, шпалами и инвентарем. В случае необходимости поезд будет задействован в восстановительных работах. Администрацией Заиграевского района планируется введение режима функционирования "Чрезвычайная ситуация". Осуществляется непрерывный мониторинг паводковой ситуации. Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду.

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https://ria.ru/20240729/vladelets-1962705356.html

https://ria.ru/20240727/chelyabinsk-1962368469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024