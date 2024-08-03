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В Бурятии несколько участков дорог подтоплены из-за паводков - РИА Новости, 03.08.2024
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13:11 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/burjatija-1963851365.html
В Бурятии несколько участков дорог подтоплены из-за паводков
В Бурятии несколько участков дорог подтоплены из-за паводков - РИА Новости, 03.08.2024
В Бурятии несколько участков дорог подтоплены из-за паводков
Несколько участков автомобильных дорог и приусадебные участки подтоплены в Заиграевском районе Бурятии из-за паводков, сообщает республиканское агентство ГО и... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:11
2024-08-03T13:11
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. Несколько участков автомобильных дорог и приусадебные участки подтоплены в Заиграевском районе Бурятии из-за паводков, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. "В результате продолжительных осадков на территории Заиграевского района произошел подъем уровня воды в речках и ручьях, в результате чего подтопило три участка автомобильных дорог местного значения", - говорится в сообщении. Так, по данным агентства, от реки Ара-Кижа подтопило дорогу, ведущую в Горхон (объездных дорог нет) и в Челутай-24 (есть объездной путь). Также подтоплен участок автодороги между селами Шабур Заиграевского района и Саган-Нур Мухоршибирского района, на них выставлены предупреждающие знаки, объезд через город Улан-Удэ. "Кроме того, в населенных пунктах Горхон и Дэдэ-Тала есть угроза подтопления придомовых участков, расположенных вблизи реки Ара-Кижа. В результате прорыва водоотводных каналов подтопило приусадебные участки в населенном пункте Новоильинск, населенном пункте Дархита и населенном пункте Илька", - добавили в агентстве. Администрацией района приведены в готовность два пункта временного размещения на базе Ново-Горхонской и Горхонской школ общей вместимостью 250 человек. Отмечается, что в связи со сложной паводковой обстановкой в районе железнодорожной станции Горхон, ВСЖД выставила противоразмывный поезд из 9 вагонов со щебнем, скальником, шпалами и инвентарем. В случае необходимости поезд будет задействован в восстановительных работах. Администрацией Заиграевского района планируется введение режима функционирования "Чрезвычайная ситуация". Осуществляется непрерывный мониторинг паводковой ситуации. Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду.
https://ria.ru/20240731/cheljabinsk-1963168894.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Бурятии несколько участков дорог подтоплены из-за паводков

В Заиграевском районе Бурятии несколько участков дорог подтоплены из-за паводков

© Фото : Сергей Гонжитов/ВКонтактеПоследствия паводка в Бурятии
Последствия паводка в Бурятии - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Сергей Гонжитов/ВКонтакте
Последствия паводка в Бурятии. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 3 авг – РИА Новости. Несколько участков автомобильных дорог и приусадебные участки подтоплены в Заиграевском районе Бурятии из-за паводков, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
«
"В результате продолжительных осадков на территории Заиграевского района произошел подъем уровня воды в речках и ручьях, в результате чего подтопило три участка автомобильных дорог местного значения", - говорится в сообщении.
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Так, по данным агентства, от реки Ара-Кижа подтопило дорогу, ведущую в Горхон (объездных дорог нет) и в Челутай-24 (есть объездной путь). Также подтоплен участок автодороги между селами Шабур Заиграевского района и Саган-Нур Мухоршибирского района, на них выставлены предупреждающие знаки, объезд через город Улан-Удэ.
«
"Кроме того, в населенных пунктах Горхон и Дэдэ-Тала есть угроза подтопления придомовых участков, расположенных вблизи реки Ара-Кижа. В результате прорыва водоотводных каналов подтопило приусадебные участки в населенном пункте Новоильинск, населенном пункте Дархита и населенном пункте Илька", - добавили в агентстве.
Администрацией района приведены в готовность два пункта временного размещения на базе Ново-Горхонской и Горхонской школ общей вместимостью 250 человек.
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Отмечается, что в связи со сложной паводковой обстановкой в районе железнодорожной станции Горхон, ВСЖД выставила противоразмывный поезд из 9 вагонов со щебнем, скальником, шпалами и инвентарем. В случае необходимости поезд будет задействован в восстановительных работах.
Администрацией Заиграевского района планируется введение режима функционирования "Чрезвычайная ситуация". Осуществляется непрерывный мониторинг паводковой ситуации.
Ранее МЧС по региону сообщало об ухудшении погоды в республике 1-4 августа - сильных дождях, ливнях, граде, усилении ветра до 24 метров в секунду.
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