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В Британии призвали срочно созвать парламент из-за беспорядков - РИА Новости, 03.08.2024
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14:02 03.08.2024 (обновлено: 18:51 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/britanija-1963857741.html
В Британии призвали срочно созвать парламент из-за беспорядков
В Британии призвали срочно созвать парламент из-за беспорядков - РИА Новости, 03.08.2024
В Британии призвали срочно созвать парламент из-за беспорядков
Британский депутат Прити Пател, кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии, призвала в соцсети X срочно созвать ушедший на каникулы парламент... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T14:02
2024-08-03T18:51
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Британский депутат Прити Пател, кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии, призвала в соцсети X срочно созвать ушедший на каникулы парламент из-за массовых беспорядков после гибели детей в Саутпорте. &quot;Сейчас пришел момент для размышления и солидарности на национальном уровне &lt;…&gt; и для того, чтобы парламент едино выступил с осуждением. Мы либо верим в верховенство закона, либо нет. Именно поэтому необходимо незамедлительно созвать парламент&quot;, — написала она.Депутат назвала неприемлемыми насильственные протесты и призвала всех политиков, независимо от партии, выступить с осуждением происходящего. В Британии набирают обороты протесты ультраправых после поножовщины в Саутпорте. Там 29 июля молодой человек набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и по крайней мере двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом. После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки. Причиной стало распространение недостоверной информации о том, что подозреваемый — беженец. Позже стало известно, что это уроженец Уэльса из руандийской семьи. Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны". Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след. Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.Минувшей ночью несколько сотен представителей ультраправых группировок устроили беспорядки в Сандерленде. Они подожгли центральный полицейский участок и бросали в правоохранителей пивные бочки и камни. Пострадали трое полицейских, восемь человек задержали. По информации газеты Times, в эти выходные ожидается не менее 35 акций по всей стране.
https://ria.ru/20240731/velikobritanija-1963107287.html
https://ria.ru/20240802/besporyadki-1963797710.html
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россия, великобритания, в мире
Россия, Великобритания, В мире
В Британии призвали срочно созвать парламент из-за беспорядков

Депутат Пател призвала срочно созвать парламент из-за беспорядков в Саутпорте

© AFP 2024 / PETER POWELLСтолкновения во время акции протеста в Ливерпуле. 3 августа 2024
Столкновения во время акции протеста в Ливерпуле. 3 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AFP 2024 / PETER POWELL
Столкновения во время акции протеста в Ливерпуле. 3 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Британский депутат Прити Пател, кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии, призвала в соцсети X срочно созвать ушедший на каникулы парламент из-за массовых беспорядков после гибели детей в Саутпорте.
«

"Сейчас пришел момент для размышления и солидарности на национальном уровне <…> и для того, чтобы парламент едино выступил с осуждением. Мы либо верим в верховенство закона, либо нет. Именно поэтому необходимо незамедлительно созвать парламент", — написала она.

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31 июля, 11:03

Британский парламент вернется к работе после летнего перерыва 2 сентября. В чрезвычайных ситуациях правительство может попросить спикера палаты общин созвать депутатов во время каникул.

Депутат назвала неприемлемыми насильственные протесты и призвала всех политиков, независимо от партии, выступить с осуждением происходящего.
В Британии набирают обороты протесты ультраправых после поножовщины в Саутпорте. Там 29 июля молодой человек набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и по крайней мере двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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2 августа, 23:47
После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки. Причиной стало распространение недостоверной информации о том, что подозреваемый — беженец. Позже стало известно, что это уроженец Уэльса из руандийской семьи.
Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны". Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след. Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.
Минувшей ночью несколько сотен представителей ультраправых группировок устроили беспорядки в Сандерленде. Они подожгли центральный полицейский участок и бросали в правоохранителей пивные бочки и камни. Пострадали трое полицейских, восемь человек задержали.
По информации газеты Times, в эти выходные ожидается не менее 35 акций по всей стране.
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