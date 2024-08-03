В Британии призвали срочно созвать парламент из-за беспорядков
Депутат Пател призвала срочно созвать парламент из-за беспорядков в Саутпорте
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Британский депутат Прити Пател, кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии, призвала в соцсети X срочно созвать ушедший на каникулы парламент из-за массовых беспорядков после гибели детей в Саутпорте.
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"Сейчас пришел момент для размышления и солидарности на национальном уровне <…> и для того, чтобы парламент едино выступил с осуждением. Мы либо верим в верховенство закона, либо нет. Именно поэтому необходимо незамедлительно созвать парламент", — написала она.
Британский парламент вернется к работе после летнего перерыва 2 сентября. В чрезвычайных ситуациях правительство может попросить спикера палаты общин созвать депутатов во время каникул.
Депутат назвала неприемлемыми насильственные протесты и призвала всех политиков, независимо от партии, выступить с осуждением происходящего.
В Британии набирают обороты протесты ультраправых после поножовщины в Саутпорте. Там 29 июля молодой человек набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и по крайней мере двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.
После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки. Причиной стало распространение недостоверной информации о том, что подозреваемый — беженец. Позже стало известно, что это уроженец Уэльса из руандийской семьи.
Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны". Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след. Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.
Минувшей ночью несколько сотен представителей ультраправых группировок устроили беспорядки в Сандерленде. Они подожгли центральный полицейский участок и бросали в правоохранителей пивные бочки и камни. Пострадали трое полицейских, восемь человек задержали.
По информации газеты Times, в эти выходные ожидается не менее 35 акций по всей стране.