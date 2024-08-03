https://ria.ru/20240803/bpla-1963839608.html

Десантники "Днепра" организовали доставку боекомплекта на передовую дронами

Десантники "Днепра" организовали доставку боекомплекта на передовую дронами - РИА Новости, 03.08.2024

Десантники "Днепра" организовали доставку боекомплекта на передовую дронами

Десантники группировки войск "Днепр" организовали доставку продовольствия и боекомплекта на острова, расположенные на передовой линии в пойме Днепра с помощью... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T11:24

2024-08-03T11:24

2024-08-03T11:24

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

воздушно-десантные войска россии

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ГЕНИЧЕСК, 3 авг - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" организовали доставку продовольствия и боекомплекта на острова, расположенные на передовой линии в пойме Днепра с помощью воздушных и надводных дронов, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В ходе оборонительных действий в Херсонской области подразделения снабжения соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" доставляют воду, продовольствие, средства связи, боеприпасы и горюче-смазочные материалы передовым подразделениям, которые удерживают первую линию обороны вдоль всего левого берега Днепра. Доставка всего необходимого производится подразделениями материально-технического обеспечения с помощью тяжелых "грузовых" квадрокоптеров и надводных беспилотников", - сообщили в оборонном ведомстве. Данные способы доставки применяются в случаях, когда обеспечить снабжение обычным транспортом не представляется возможным из-за плотности огня артиллерии и ударных дронов противника. "Вещь универсальная. Можно доставить почти все. Лишь бы позволяли характеристики. Грузоподъемность. И была возможность принять груз. Груз выбрасывается около береговой зоны. Соответственно, люди должны выйти, забрать и уйти", - сказал десантник с позывным "Провод". По словам военного, основными препятствиями для доставки грузов как водным так и воздушным путем являются средства радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, враг минирует акваторию вблизи островов, что мешает работать надводным дронам. Для доставки грузов воздушным путем используются тяжелые шестилопастные коптеры развивающие скорость от 40 до 80 километров в час в зависимости от степени их загруженности.

https://ria.ru/20240801/svo-1963420918.html

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россия

херсонская область

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россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии