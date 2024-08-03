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Рослесинфорг: бизнес в сфере сбора ореха в России становится популярнее - РИА Новости, 03.08.2024
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09:21 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/biznes-1963828750.html
Рослесинфорг: бизнес в сфере сбора ореха в России становится популярнее
Рослесинфорг: бизнес в сфере сбора ореха в России становится популярнее - РИА Новости, 03.08.2024
Рослесинфорг: бизнес в сфере сбора ореха в России становится популярнее
Площадь ореховых лесов в России выросла почти на 2% за год и превысила 10,1 миллиона гектаров, бизнес в сфере сбора орехов становится популярнее, сообщили в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T09:21
2024-08-03T09:21
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь ореховых лесов в России выросла почти на 2% за год и превысила 10,1 миллиона гектаров, бизнес в сфере сбора орехов становится популярнее, сообщили в Рослесинфорге. "По данным Рослесинфорга, на 2024 год в России на территории лесного фонда стало больше ореховых лесов. Их площадь превысила 10,1 миллиона гектаров. Прирост составляет почти 1,7% (+165 тысяч гектаров)", - говорится в сообщении. Уточняется, что большая часть орешников сосредоточена в Сибири. В ведомстве отметили, что сбор ореха как бизнес становится все популярнее. "Установленный (предельно допустимый) объем заготовки орехов предпринимателями на территории лесного фонда страны в 2023 году составлял почти 28,7 тысяч тонн. В прошлом году арендаторами земельных участков было заготовлено порядка 20,3 тысяч тонн, что на 5,4% процента выше предыдущего года", - сообщили в ведомстве.
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Рослесинфорг: бизнес в сфере сбора ореха в России становится популярнее

© Depositphotos.com / MizinaКедровые орехи
Кедровые орехи - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Depositphotos.com / Mizina
Кедровые орехи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь ореховых лесов в России выросла почти на 2% за год и превысила 10,1 миллиона гектаров, бизнес в сфере сбора орехов становится популярнее, сообщили в Рослесинфорге.
"По данным Рослесинфорга, на 2024 год в России на территории лесного фонда стало больше ореховых лесов. Их площадь превысила 10,1 миллиона гектаров. Прирост составляет почти 1,7% (+165 тысяч гектаров)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что большая часть орешников сосредоточена в Сибири. В ведомстве отметили, что сбор ореха как бизнес становится все популярнее.
"Установленный (предельно допустимый) объем заготовки орехов предпринимателями на территории лесного фонда страны в 2023 году составлял почти 28,7 тысяч тонн. В прошлом году арендаторами земельных участков было заготовлено порядка 20,3 тысяч тонн, что на 5,4% процента выше предыдущего года", - сообщили в ведомстве.
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