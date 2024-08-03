https://ria.ru/20240803/belgorod-1963814790.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T06:52

2024-08-03T06:52

2024-08-03T06:52

происшествия

белгородский район

шебекино

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240612/opasnost-1952311704.html

белгородский район

шебекино

белгород

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происшествия, белгородский район, шебекино, белгород, вячеслав гладков