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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
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06:52 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/belgorod-1963814790.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T06:52
2024-08-03T06:52
происшествия
белгородский район
шебекино
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал", - написал он в своем Telegram-канале.
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белгородский район
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происшествия, белгородский район, шебекино, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородский район, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал", - написал он в своем Telegram-канале.
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
12 июня, 04:58
 
ПроисшествияБелгородский районШебекиноБелгородВячеслав Гладков
 
 
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