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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T06:52
2024-08-03T06:52
2024-08-03T06:52
происшествия
белгородский район
шебекино
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240612/opasnost-1952311704.html
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происшествия, белгородский район, шебекино, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородский район, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность