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Байден опозорился из-за двусмысленного совета 12-летней девочке - РИА Новости, 03.08.2024
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16:05 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/bayden-1963870799.html
Байден опозорился из-за двусмысленного совета 12-летней девочке
Байден опозорился из-за двусмысленного совета 12-летней девочке - РИА Новости, 03.08.2024
Байден опозорился из-за двусмысленного совета 12-летней девочке
Президент США Джо Байден посоветовал дочери журналистки Алсу Курмашевой не заводить серьезные отношения с парнями до 30 лет, соответствующее видео из Белого... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:05
2024-08-03T16:05
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден посоветовал дочери журналистки Алсу Курмашевой не заводить серьезные отношения с парнями до 30 лет, соответствующее видео из Белого дома опубликовал CTV News.В четверг американские граждане Алсу Курмашева, Эван Гершкович, Пол Уилан, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* прибыли в Вашингтон в рамках обмена, заключенного с Россией. В Москву вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в нескольких странах НАТО.На опубликованных кадрах видно, как во время встречи с заключенными, освобожденными в рамках обмена, глава Белого дома притянул к себе девочку, которой на следующий день исполнялось 13 лет, и призвал собравшихся поздравить ее с днем рождения.&quot;И запомни, никаких серьезных отношений с парнями до 30 лет&quot;, — посоветовал президент США после исполнения песни.Байден, которому исполнился 81 год, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке из-за частых оплошностей и ошибок. В прошлом месяце глава Белого дома отказался от участия в предвыборной гонке, решив сосредоточиться на исполнении своих обязанностей и предложив взамен себя кандидатуру Камалы Харрис.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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в мире, сша, россия, джо байден, эван гершкович, пол уилан, нато
В мире, США, Россия, Джо Байден, Эван Гершкович, Пол Уилан, НАТО
Байден опозорился из-за двусмысленного совета 12-летней девочке

Байден посоветовал 12-летней девочке не заводить серьезные отношения до 30 лет

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден посоветовал дочери журналистки Алсу Курмашевой не заводить серьезные отношения с парнями до 30 лет, соответствующее видео из Белого дома опубликовал CTV News.
В четверг американские граждане Алсу Курмашева, Эван Гершкович, Пол Уилан, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* прибыли в Вашингтон в рамках обмена, заключенного с Россией. В Москву вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в нескольких странах НАТО.
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На опубликованных кадрах видно, как во время встречи с заключенными, освобожденными в рамках обмена, глава Белого дома притянул к себе девочку, которой на следующий день исполнялось 13 лет, и призвал собравшихся поздравить ее с днем рождения.
«

"И запомни, никаких серьезных отношений с парнями до 30 лет", — посоветовал президент США после исполнения песни.

Байден, которому исполнился 81 год, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке из-за частых оплошностей и ошибок. В прошлом месяце глава Белого дома отказался от участия в предвыборной гонке, решив сосредоточиться на исполнении своих обязанностей и предложив взамен себя кандидатуру Камалы Харрис.
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В миреСШАРоссияДжо БайденЭван ГершковичПол УиланНАТО
 
 
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