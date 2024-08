https://ria.ru/20240803/baffet-1963911464.html

Инвестиционный холдинг Баффета почти вдвое сократил свою долю в Apple

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий американскому миллиардеру Уоррену Баффету, почти в два раза сократил свою долю в компании Apple, сообщила газета the Financial Times в субботу, ссылаясь на отчетность холдинга. "Из данных следует, что Berkshire продала около 390 миллионов акций Apple, или около половины своей доли, согласно расчетам Financial Times", - сообщила газета. Холдинг уже несколько кварталов подряд сбрасывает акции, что, по словам рыночных аналитиков, для которых действия Баффета служат ориентиром, говорит о неуверенности инвестора в дальнейшем росте цен на рынке ценных бумаг США. Последние продажи акций довели объем наличности в руках холдинга до 277 миллиардов долларов. Вместе с тем Баффет продолжает вкладывать в средства в краткосрочные векселя Министерства финансов США, что оказалось для него выгодной инвестицией в связи с высокой ключевой ставкой ФРС. "Компания заработала 2,6 миллиарда долларов в виде процентного дохода во втором квартале и 8 миллиардов долларов за прошлый год, что превышает 5,4 миллиарда долларов, полученные ею в виде дивидендов по ее портфелю акций стоимостью 285 миллиардов долларов", - отмечает газета, имея в виду доход Berkshire Hathaway от инвестиций в векселя, известные в США как T-bills. Ранее на этой неделе Apple отчитались о результатах третьего квартала, заявив, что ее доход вырос на 5%, что чуть выше ожиданий Уолл-стрит. При этом продажи техники Apple в Китае упали на 6%.

