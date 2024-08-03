Рейтинг@Mail.ru
Жители Ковеля вышли на митинг, требуя отпустить мобилизованных горожан - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 03.08.2024 (обновлено: 23:43 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/aktsiya-1963916903.html
Жители Ковеля вышли на митинг, требуя отпустить мобилизованных горожан
Жители Ковеля вышли на митинг, требуя отпустить мобилизованных горожан - РИА Новости, 03.08.2024
Жители Ковеля вышли на митинг, требуя отпустить мобилизованных горожан
Митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата, проходит в городе Ковель на западе Украины, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T23:12
2024-08-03T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата, проходит в городе Ковель на западе Украины, сообщило местное издание "Страна"."В Ковеле идет митинг возле ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Собравшиеся требуют отпустить парней, которых военкомы задержали на блокпосту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".Судя по видео, которые опубликовало издание, митинг начался еще в субботу днем. На кадрах видна толпа из нескольких десятков человек и группа полицейских, которые пытаются оттеснить митингующих от здания военкомата. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
https://ria.ru/20240801/territorii-1963482285.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Жители Ковеля вышли на митинг, требуя отпустить мобилизованных горожан

"Страна": жители Ковеля вышли на митинг, требуя отпустить мобилизованных горожан

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата, проходит в городе Ковель на западе Украины, сообщило местное издание "Страна".
"В Ковеле идет митинг возле ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Собравшиеся требуют отпустить парней, которых военкомы задержали на блокпосту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине
31 июля, 08:00
Судя по видео, которые опубликовало издание, митинг начался еще в субботу днем. На кадрах видна толпа из нескольких десятков человек и группа полицейских, которые пытаются оттеснить митингующих от здания военкомата.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину
1 августа, 16:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала