https://ria.ru/20240803/aktsiya-1963916903.html

Жители Ковеля вышли на митинг, требуя отпустить мобилизованных горожан

Жители Ковеля вышли на митинг, требуя отпустить мобилизованных горожан - РИА Новости, 03.08.2024

Жители Ковеля вышли на митинг, требуя отпустить мобилизованных горожан

Митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата, проходит в городе Ковель на западе Украины, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T23:12

2024-08-03T23:12

2024-08-03T23:43

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата, проходит в городе Ковель на западе Украины, сообщило местное издание "Страна"."В Ковеле идет митинг возле ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Собравшиеся требуют отпустить парней, которых военкомы задержали на блокпосту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".Судя по видео, которые опубликовало издание, митинг начался еще в субботу днем. На кадрах видна толпа из нескольких десятков человек и группа полицейских, которые пытаются оттеснить митингующих от здания военкомата. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

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