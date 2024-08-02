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Московский зоопарк спас около ста животных в 2024 году

Московский зоопарк спас около ста животных в 2024 году - РИА Новости, 02.08.2024

Московский зоопарк спас около ста животных в 2024 году

Сотрудники Московского зоопарка в этому году спасли около ста животных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:58

2024-08-02T16:58

2024-08-02T17:24

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка в этому году спасли около ста животных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "С начала года Московский зоопарк спас около 100 животных, среди них — редкие и вымирающие виды", — написал он.Он отметил, что в зоопарк некоторые обитатели попадают с травмами или в ослабленном состоянии. Именно так там оказались азиатские слоны Памир и Пипита, амурский тигр Тихон, дальневосточный леопард Эльбрус. Кроме того, в Центр реабилитации рукокрылых регулярно приносят летучих мышей. Только с прошлой осени спасли более 600 животных. "Также Московский зоопарк активно занимается сохранением редких видов животных. Например, в мае в Центр воспроизводства прибыли два рыбных филина — в России их всего 300-400 пар. Сотрудники займутся созданием искусственной популяции этого исчезающего вида птиц", — добавил мэр. Собянин рассказал, что ежегодно в Центре рождаются быстроногие газели, джейраны, а недавно в зоопарке появился первый детеныш из крымской популяции леопардового полоза — самой редкой в мире. Чтобы сохранить многообразие фауны, Москва участвует в более чем 20 программах по охране природы, редких и исчезающих видов животных, резюмировал он.

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россия, москва, сергей собянин, московский зоопарк, хорошие новости