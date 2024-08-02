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Московский зоопарк спас около ста животных в 2024 году - РИА Новости, 02.08.2024
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16:58 02.08.2024 (обновлено: 17:24 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/zoopark-1963732016.html
Московский зоопарк спас около ста животных в 2024 году
Московский зоопарк спас около ста животных в 2024 году - РИА Новости, 02.08.2024
Московский зоопарк спас около ста животных в 2024 году
Сотрудники Московского зоопарка в этому году спасли около ста животных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:58
2024-08-02T17:24
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сергей собянин
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка в этому году спасли около ста животных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. &quot;С начала года Московский зоопарк спас около 100 животных, среди них — редкие и вымирающие виды&quot;, — написал он.Он отметил, что в зоопарк некоторые обитатели попадают с травмами или в ослабленном состоянии. Именно так там оказались азиатские слоны Памир и Пипита, амурский тигр Тихон, дальневосточный леопард Эльбрус. Кроме того, в Центр реабилитации рукокрылых регулярно приносят летучих мышей. Только с прошлой осени спасли более 600 животных. "Также Московский зоопарк активно занимается сохранением редких видов животных. Например, в мае в Центр воспроизводства прибыли два рыбных филина — в России их всего 300-400 пар. Сотрудники займутся созданием искусственной популяции этого исчезающего вида птиц", — добавил мэр. Собянин рассказал, что ежегодно в Центре рождаются быстроногие газели, джейраны, а недавно в зоопарке появился первый детеныш из крымской популяции леопардового полоза — самой редкой в мире. Чтобы сохранить многообразие фауны, Москва участвует в более чем 20 программах по охране природы, редких и исчезающих видов животных, резюмировал он.
https://ria.ru/20240731/tigrenok-1963174761.html
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Хорошие новости, Россия, Москва, Сергей Собянин, Московский зоопарк, Хорошие новости
Московский зоопарк спас около ста животных в 2024 году

Собянин: Московский зоопарк в 2024 году спас около ста животных

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский зоопарк
Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский зоопарк. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сотрудники Московского зоопарка в этому году спасли около ста животных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«

"С начала года Московский зоопарк спас около 100 животных, среди них — редкие и вымирающие виды", — написал он.

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Он отметил, что в зоопарк некоторые обитатели попадают с травмами или в ослабленном состоянии. Именно так там оказались азиатские слоны Памир и Пипита, амурский тигр Тихон, дальневосточный леопард Эльбрус.
Кроме того, в Центр реабилитации рукокрылых регулярно приносят летучих мышей. Только с прошлой осени спасли более 600 животных.
«
"Также Московский зоопарк активно занимается сохранением редких видов животных. Например, в мае в Центр воспроизводства прибыли два рыбных филина — в России их всего 300-400 пар. Сотрудники займутся созданием искусственной популяции этого исчезающего вида птиц", — добавил мэр.
Собянин рассказал, что ежегодно в Центре рождаются быстроногие газели, джейраны, а недавно в зоопарке появился первый детеныш из крымской популяции леопардового полоза — самой редкой в мире. Чтобы сохранить многообразие фауны, Москва участвует в более чем 20 программах по охране природы, редких и исчезающих видов животных, резюмировал он.
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