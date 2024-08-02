https://ria.ru/20240802/zelenskiy-1963684965.html

"Проси прощения": новое обещание Зеленского вызвало гнев в Сети

"Проси прощения": новое обещание Зеленского вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 02.08.2024

"Проси прощения": новое обещание Зеленского вызвало гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на обещания Владимира Зеленского заключить новые соглашения с западными партнерами для обеспечения... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:06

2024-08-02T14:06

2024-08-02T14:07

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на обещания Владимира Зеленского заключить новые соглашения с западными партнерами для обеспечения безопасности Украины."Ты проиграл. Ты навязываешь конфликт в своей стране всему миру. Ты принес в жертву свой народ. Попроси прощения у своего народа и заключи мир", — возмутился Abdul Aziz."Владимир Зеленский, ты и коррумпированные украинские олигархи уже знаете, что игра окончена. Ты проиграл и разрушил Украину, твоя вера в США разрушила Украину. Все кончено", — обратился к главе киевского режима Behzad Sabeti."Твои усилия тщетны. В сказки Зеленского уже никто не верит", — отметил Wenden."Твое время на исходе", — подытожил Joe.В июле Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer заявил, что США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам.Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

https://ria.ru/20240802/territorii-1963614048.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины