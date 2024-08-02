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"Проси прощения": новое обещание Зеленского вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 02.08.2024
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14:06 02.08.2024 (обновлено: 14:07 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/zelenskiy-1963684965.html
"Проси прощения": новое обещание Зеленского вызвало гнев в Сети
"Проси прощения": новое обещание Зеленского вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 02.08.2024
"Проси прощения": новое обещание Зеленского вызвало гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на обещания Владимира Зеленского заключить новые соглашения с западными партнерами для обеспечения... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:06
2024-08-02T14:07
в мире
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владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на обещания Владимира Зеленского заключить новые соглашения с западными партнерами для обеспечения безопасности Украины."Ты проиграл. Ты навязываешь конфликт в своей стране всему миру. Ты принес в жертву свой народ. Попроси прощения у своего народа и заключи мир", — возмутился Abdul Aziz."Владимир Зеленский, ты и коррумпированные украинские олигархи уже знаете, что игра окончена. Ты проиграл и разрушил Украину, твоя вера в США разрушила Украину. Все кончено", — обратился к главе киевского режима Behzad Sabeti."Твои усилия тщетны. В сказки Зеленского уже никто не верит", — отметил Wenden."Твое время на исходе", — подытожил Joe.В июле Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer заявил, что США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам.Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
https://ria.ru/20240802/territorii-1963614048.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины

"Проси прощения": новое обещание Зеленского вызвало гнев в Сети

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на обещания Владимира Зеленского заключить новые соглашения с западными партнерами для обеспечения безопасности Украины.
"Ты проиграл. Ты навязываешь конфликт в своей стране всему миру. Ты принес в жертву свой народ. Попроси прощения у своего народа и заключи мир", — возмутился Abdul Aziz.
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В США сообщили Украине плохие новости о потерянных территориях
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"Владимир Зеленский, ты и коррумпированные украинские олигархи уже знаете, что игра окончена. Ты проиграл и разрушил Украину, твоя вера в США разрушила Украину. Все кончено", — обратился к главе киевского режима Behzad Sabeti.
"Твои усилия тщетны. В сказки Зеленского уже никто не верит", — отметил Wenden.
"Твое время на исходе", — подытожил Joe.
В июле Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer заявил, что США должны разрешить Украине наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам.
Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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