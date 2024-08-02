https://ria.ru/20240802/zavaly-1963701960.html

Источник: под завалами дома в Нижнем Тагиле может находиться ребенок

Источник: под завалами дома в Нижнем Тагиле может находиться ребенок - РИА Новости, 02.08.2024

Источник: под завалами дома в Нижнем Тагиле может находиться ребенок

Волонтер и жительница Нижнего Тагила Татьяна Аникиевич, работающая на месте обрушения дома, рассказала РИА Новости, что под завалами может находиться 7-летний... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:09

2024-08-02T15:09

2024-08-02T15:09

происшествия

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

нижний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Волонтер и жительница Нижнего Тагила Татьяна Аникиевич, работающая на месте обрушения дома, рассказала РИА Новости, что под завалами может находиться 7-летний мальчик, которого до сих ищут спасатели. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава региона, на утро пятницы пострадали 20 человек: из них 11 находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. По последним данным МЧС РФ, из-под завалов достали тело девочки, таким образом, количество погибших выросло до пяти. Ранее в региональном главке МЧС поясняли РИА Новости, что поисково-спасательные работы на месте продолжаются, информации о точном количестве людей, находящихся под завалами, нет. "Семилетнего мальчика, когда уезжала (с места события) тридцать минут назад, еще не нашли. Хотя нашли его телефон, но мальчика там нет", – сказала агентству Аникиевич, уточнив, что мама ребенка находится на месте происшествия. По ее словам, она стала волонтером в четверг – дом Татьяны находится в пятидесяти метрах от обрушившегося здания, она услышала взрыв, потом – сирены, пошла посмотреть, куда направляются машины спасателей. Сейчас ее работа как волонтера заключается в том, что вместе с другими она разбирает гуманитарную помощь, провожает пострадавших в пункт временного размещения. "При мне был волнующий момент, когда доставали мужчину Вениамина. Была как раз минута тишины, и вдруг спасатель очень громко вскрикнул: "Вениамин!", видимо, тот вышел на связь каким-то образом. И прямо под аплодисменты доставали мужчину, который оказался живым. Есть еще история в пересказе других людей о том, что первый же врач, который приехал на место происшествия, оказалась жительницей этого же самого дома", – вспоминает собеседница. Она подчеркивает, что после случившегося местные жители и фонды сразу вызвались помогать, а помимо людей из-под завалов достают и домашних животных. "При мне спасли кота. Мы нашли его хозяйку среди пострадавших, вручили ей питомца. При этом ей достался не только кот, но и ее сервиз, который упал с четвертого этажа и остался целым... Ранее также был спасен кот, сейчас ему нашли временную передержку", – отметила Аникиевич. По наблюдениям волонтера, среди жителей обрушенного дома есть те, кто готов принимать помощь, а есть те, кто пока еще не может прийти в себя: "Ты говоришь: "Скажите, пожалуйста, ваши контактные данные, размер одежды и обуви", чтобы точечно давать именно нужные вещи. Они отвечают: "Зачем мне одежда? У меня дома нет". Вот пока они в таком состоянии. Бывшие жители. Бывшего дома".

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

https://ria.ru/20240801/poiski-1963558200.html

нижний тагил

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происшествия, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, нижний тагил