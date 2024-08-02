https://ria.ru/20240802/zapad-1963587954.html

Докладчик ООН рассказала, почему Запад не признает влияние санкций

Докладчик ООН рассказала, почему Запад не признает влияние санкций - РИА Новости, 02.08.2024

Докладчик ООН рассказала, почему Запад не признает влияние санкций

Западные страны чаще всего отказываются признать, что их односторонние санкции оказывают негативное воздействие на население и что они не внедрили никакого... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T06:07

2024-08-02T06:07

2024-08-02T06:07

в мире

сирия

сша

дамаск (город)

елена довгань

борис мишель

дональд трамп

евросоюз

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ЖЕНЕВА, 2 авг – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Западные страны чаще всего отказываются признать, что их односторонние санкции оказывают негативное воздействие на население и что они не внедрили никакого процесса контроля, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань. "Признание негативного влияния односторонних принудительных мер со стороны западных государств часто отсутствует. Снятие Соединенными Штатами на 180 дней односторонних санкций в связи с землетрясение в Сирии является скорее исключением из правил. Наиболее часто государства используют ссылки на "непреднамеренные последствия" от введения односторонних санкций, аргументы о нежелании государств под санкциями выполнять "условия" для снятия односторонних санкций и другое. Безусловно, такие аргументы не соответствуют нормам международного права", - сказала она. Довгань отметила, что на государствах лежит обязанность провести предварительную оценку возможного гуманитарного влияния любых принимаемых им односторонних мер до их принятия и постоянно мониторить такое влияние, государства также обязаны обеспечить, чтобы ни их действия непосредственно, ни деятельность частных субъектов под их юрисдикцией либо контролем не нарушала права человека. "Ссылки на непреднамеренных характер таких гуманитарных последствий не имеют значения с точки зрения международного права и не снимают ответственности с принимающих такие меры государств и региональных организаций. Более того, до настоящего момента мной не было получено информации ни из одного источника даже о попытках проведения санкционирующими странами любого рода оценки гуманитарного воздействия односторонних санкций и корректировки принимаемых мер в этой связи", - добавила эксперт ООН. В июне глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель заявил РИА Новости, что МККК выражает обеспокоенность в связи с нарастающими негативными последствиями санкций против Сирии и призывает к политическому решению продолжающегося кризиса. "К сожалению, несмотря на неоднократно предоставляемые доказательстве серьезного гуманитарного воздействия односторонних санкций, в том числе на население стран под санкциями в целом, включая такие основополагающие права, как право на здоровье, право на питание, свобода от нищеты, экономические и социальные права, и даже право на жизнь, такие данные обычно игнорируются со ссылкой на наличие гуманитарных изъятий в части поставки продуктов питания и медикаментов", - подчеркнула собеседница агентства. Сирия находится под санкциями США, ЕС и ряда отдельных стран с начала кризиса в стране в 2011 году. В 2020 году администрация экс-президента США Дональда Трампа значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого закона Цезаря, под действие которого, помимо сирийских организаций, также попадают и другие государства, взаимодействующие с Дамаском. В конце февраля 2023 года Евросоюз отменил необходимость для гуманитарных организаций запрашивать предварительное разрешение у соответствующих органов государств-членов ЕС для осуществления переводов или предоставления товаров и услуг гуманитарного характера лицам и организациям в Сирии, находящимся в санкционных списках. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.

https://ria.ru/20240801/dokladchik-1963335079.html

https://ria.ru/20230917/sanktsii-1896782387.html

https://ria.ru/20230917/sanktsii-1896782220.html

сирия

сша

дамаск (город)

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в мире, сирия, сша, дамаск (город), елена довгань, борис мишель, дональд трамп, евросоюз, оон, международный комитет красного креста (мккк)