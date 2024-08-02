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Арестованный в Замбии россиянин прокомментировал обвинения местных СМИ
Арестованный в Замбии россиянин прокомментировал обвинения местных СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
Арестованный в Замбии россиянин прокомментировал обвинения местных СМИ
Арестованный в Замбии за попытку вывезти валюту россиянин сообщил РИА Новости, что невозможно подделать купленную им валюту под евро, как об этом сообщали... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:54
2024-08-02T05:54
2024-08-02T05:54
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Арестованный в Замбии за попытку вывезти валюту россиянин сообщил РИА Новости, что невозможно подделать купленную им валюту под евро, как об этом сообщали местные СМИ. "Местные новости тут тиражируют информацию о том, что эти банкноты были куплены не для продажи, а для подделки банкнот и напечатания евро и долларов... Банкноты, про которые написали в местных новостях, с них невозможно снять краску, и по размеру и краскам они не совпадают с евро или долларами, как написали в местных новостях", - сказал он. Он пояснил, что он и его коллега работают в фирме, которая занимается нумизматикой и в таком количестве валюта была куплена с целью дальнейшей перепродажи коллекционерам в США. Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба, что в Замбии были освобождены под залог россиянин и гражданин США, которых задержали при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран. Представители Малави предполагают, что валюту африканских стран могли пытаться вывезти из-за бумаги, на которой печатаются купюры. По их предположению, ее могли намереваться использовать для печати купюр других валют, включая евро, более крупного номинала.
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в мире, сша, замбия, малави
В мире, США, Замбия, Малави
Арестованный в Замбии россиянин прокомментировал обвинения местных СМИ
Арестованный в Замбии россиянин опроверг обвинения местных СМИ в подделке валюты