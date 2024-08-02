https://ria.ru/20240802/zaharova-1963568331.html

Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний

Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний - РИА Новости, 02.08.2024

Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедший в четверг обмен заключенными между Россией и странами Запада, назвала его битвой... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:15

2024-08-02T00:15

2024-08-02T00:15

россия

германия

сша

мария захарова

владислав клюшин

роман селезнев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедший в четверг обмен заключенными между Россией и странами Запада, назвала его битвой самообладаний. "То, что многие назвали "обменом", я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб", - написала она в своем Telegram-канале.Захарова добавила, что "по всем показателям наши лучшие". "Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство. А сегодняшняя история эту веру и надежду в очередной раз превратила в знание того, что #СвоихНеБросаем", - отметила она. В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.

https://ria.ru/20240801/avtobusy-1963566814.html

россия

германия

сша

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россия, германия, сша, мария захарова, владислав клюшин, роман селезнев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом