https://ria.ru/20240802/zaharova-1963568331.html
Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний
Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний - РИА Новости, 02.08.2024
Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедший в четверг обмен заключенными между Россией и странами Запада, назвала его битвой... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T00:15
2024-08-02T00:15
2024-08-02T00:15
россия
германия
сша
мария захарова
владислав клюшин
роман селезнев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедший в четверг обмен заключенными между Россией и странами Запада, назвала его битвой самообладаний. "То, что многие назвали "обменом", я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб", - написала она в своем Telegram-канале.Захарова добавила, что "по всем показателям наши лучшие". "Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство. А сегодняшняя история эту веру и надежду в очередной раз превратила в знание того, что #СвоихНеБросаем", - отметила она. В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
https://ria.ru/20240801/avtobusy-1963566814.html
россия
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, сша, мария захарова, владислав клюшин, роман селезнев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, Германия, США, Мария Захарова, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний
Захарова назвала обмен заключенными между Россией и Западом битвой самообладаний