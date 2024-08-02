https://ria.ru/20240802/youtube-1963716288.html

США планомерно зачищают инфополе, заявили в МИД

США планомерно зачищают инфополе, заявили в МИД - РИА Новости, 02.08.2024

США планомерно зачищают инфополе, заявили в МИД

Произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации видеохостинга YouTube, которая проводит зачистку информационного... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:02

2024-08-02T16:02

2024-08-02T16:10

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации видеохостинга YouTube, которая проводит зачистку информационного пространства и препятствовала свободному распространению информации, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Тем не менее, произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации YouTube, которая проводит планомерную зачистку информационного поля", - сказала Захарова.По её словам, YouTube начал серию блокировок с аккаунтов российских федеральных и региональных СМИ, а затем перешёл к учётным записям органов госвласти, а официальный канал МИД РФ дважды получал безосновательные предупреждения, а некоторые видео были заблокированы."Иными словами, YouTube осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков", - подчеркнула Захарова.Официальный представитель МИД отметила, что у Вашингтона, который контролирует администрацию YouTube, есть международные обязательства в области свободы слова."Все подписанные США вышеупомянутые документы говорят не о цензурировании, а как раз о необходимости соблюдения свободного доступа к информации", - заявила Захарова.На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.

https://ria.ru/20240802/youtube-1963715997.html

https://ria.ru/20240726/kadyrov-1962195794.html

https://ria.ru/20240725/youtube-1962015912.html

https://ria.ru/20240726/rkn-1962214266.html

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сша, youtube, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, технологии, мария захарова, александр хинштейн