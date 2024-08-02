https://ria.ru/20240802/youtube-1963716288.html
США планомерно зачищают инфополе, заявили в МИД
США планомерно зачищают инфополе, заявили в МИД - РИА Новости, 02.08.2024
США планомерно зачищают инфополе, заявили в МИД
Произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации видеохостинга YouTube, которая проводит зачистку информационного... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:02
2024-08-02T16:02
2024-08-02T16:10
сша
youtube
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
технологии
мария захарова
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации видеохостинга YouTube, которая проводит зачистку информационного пространства и препятствовала свободному распространению информации, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Тем не менее, произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации YouTube, которая проводит планомерную зачистку информационного поля", - сказала Захарова.По её словам, YouTube начал серию блокировок с аккаунтов российских федеральных и региональных СМИ, а затем перешёл к учётным записям органов госвласти, а официальный канал МИД РФ дважды получал безосновательные предупреждения, а некоторые видео были заблокированы."Иными словами, YouTube осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков", - подчеркнула Захарова.Официальный представитель МИД отметила, что у Вашингтона, который контролирует администрацию YouTube, есть международные обязательства в области свободы слова."Все подписанные США вышеупомянутые документы говорят не о цензурировании, а как раз о необходимости соблюдения свободного доступа к информации", - заявила Захарова.На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
https://ria.ru/20240802/youtube-1963715997.html
https://ria.ru/20240726/kadyrov-1962195794.html
https://ria.ru/20240725/youtube-1962015912.html
https://ria.ru/20240726/rkn-1962214266.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, youtube, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, технологии, мария захарова, александр хинштейн
США, YouTube, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Технологии, Мария Захарова, Александр Хинштейн
США планомерно зачищают инфополе, заявили в МИД
МИД: произвол и политцензура остаются нормой для подконтрольного США YouTube
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации видеохостинга YouTube, которая проводит зачистку информационного пространства и препятствовала свободному распространению информации, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тем не менее, произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации YouTube, которая проводит планомерную зачистку информационного поля", - сказала Захарова.
По её словам, YouTube начал серию блокировок с аккаунтов российских федеральных и региональных СМИ, а затем перешёл к учётным записям органов госвласти, а официальный канал МИД РФ дважды получал безосновательные предупреждения, а некоторые видео были заблокированы.
"Иными словами, YouTube осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков", - подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД отметила, что у Вашингтона, который контролирует администрацию YouTube, есть международные обязательства в области свободы слова.
"Все подписанные США вышеупомянутые документы говорят не о цензурировании, а как раз о необходимости соблюдения свободного доступа к информации", - заявила Захарова.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн
заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube
являются неуважение к России
и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.