https://ria.ru/20240802/yle-1963700151.html

СМИ раскрыли, что Финляндия разместила на границе с Россией

СМИ раскрыли, что Финляндия разместила на границе с Россией - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ раскрыли, что Финляндия разместила на границе с Россией

Финляндия размещает на границе с Россией контейнеры для бесед с мигрантами, сообщает Yle. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:01

2024-08-02T15:01

2024-08-02T17:56

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Финляндия размещает на границе с Россией контейнеры для бесед с мигрантами, сообщает Yle."Пограничная служба Финляндии готовится к применению закона "о выдворении" на границе с Россией. В частности, к пограничным пунктам пропуска уже привезли контейнеры для проведения собеседований с просителями убежища", — говорится в материале.Как указали журналисты, в этих контейнерах пограничники будут проводить беседы с мигрантами, в ходе которых они могут отказать в убежище прямо на границе.Власти Финляндии ранее обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023-го на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, финляндия, россия, дмитрий песков, мария захарова, москва, политика