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СМИ раскрыли, что Финляндия разместила на границе с Россией - РИА Новости, 02.08.2024
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15:01 02.08.2024 (обновлено: 17:56 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/yle-1963700151.html
СМИ раскрыли, что Финляндия разместила на границе с Россией
СМИ раскрыли, что Финляндия разместила на границе с Россией - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ раскрыли, что Финляндия разместила на границе с Россией
Финляндия размещает на границе с Россией контейнеры для бесед с мигрантами, сообщает Yle. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:01
2024-08-02T17:56
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Финляндия размещает на границе с Россией контейнеры для бесед с мигрантами, сообщает Yle."Пограничная служба Финляндии готовится к применению закона "о выдворении" на границе с Россией. В частности, к пограничным пунктам пропуска уже привезли контейнеры для проведения собеседований с просителями убежища", — говорится в материале.Как указали журналисты, в этих контейнерах пограничники будут проводить беседы с мигрантами, в ходе которых они могут отказать в убежище прямо на границе.Власти Финляндии ранее обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023-го на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240802/rossija-1963631820.html
https://ria.ru/20240801/yle-1963373201.html
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в мире, финляндия, россия, дмитрий песков, мария захарова, москва, политика
В мире, Финляндия, Россия, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Москва, Политика
СМИ раскрыли, что Финляндия разместила на границе с Россией

Yle: Финляндия размещает на границе с Россией контейнеры для собеседований

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Финляндия размещает на границе с Россией контейнеры для бесед с мигрантами, сообщает Yle.
«
"Пограничная служба Финляндии готовится к применению закона "о выдворении" на границе с Россией. В частности, к пограничным пунктам пропуска уже привезли контейнеры для проведения собеседований с просителями убежища", — говорится в материале.
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Как указали журналисты, в этих контейнерах пограничники будут проводить беседы с мигрантами, в ходе которых они могут отказать в убежище прямо на границе.
Власти Финляндии ранее обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023-го на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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1 августа, 10:52
 
В миреФинляндияРоссияДмитрий ПесковМария ЗахароваМоскваПолитика
 
 
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