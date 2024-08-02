https://ria.ru/20240802/yaga-1963223562.html

Российский боец рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром

Российский боец рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 02.08.2024

Российский боец рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром

Полевой медик подразделения Барс-23 "Орел" с позывным Студент рассказал РИА Новости, какое новое оружие стали применять ВСУ на Угледарском направлении. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T05:59

2024-08-02T05:59

2024-08-02T05:59

специальная военная операция на украине

технологии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полевой медик подразделения Барс-23 "Орел" с позывным Студент рассказал РИА Новости, какое новое оружие стали применять ВСУ на Угледарском направлении."Недавно начали использовать новую версию "Бабы-яги", — сообщил Студент.Дрон, отметил он, используют для сброса снарядов, мин и самодельной взрывчатки на позиции."Раньше они сильно шумели из-за мотора, поэтому были довольно уязвимой целью, которую легко заметить. Теперь стали присоединять к ним аккумуляторы. Да, сокращается полезная нагрузка, но сама "Яга" становится почти бесшумной", — рассказал боец.Кроме того, добавляет он, на такой дрон вешают банки из-под энергетиков, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами, — "для целей поменьше"."Бабой-ягой" российские военные прозвали тяжелые сельскохозяйственные дроны, которые ВСУ адаптировали для военных целей. Такие БПЛА отличает большой размер, характерный шум пропеллеров и небольшая скорость полета. Кроме того, иногда "Бабу-ягу", по словам военных, используют в качестве носителя для одного или нескольких легких дронов-камикадзе. Украинские войска применяют "Ягу" с лета 2022-го.

https://ria.ru/20240728/obstrel-1962570967.html

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технологии, вооруженные силы украины