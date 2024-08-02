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Российский боец рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/yaga-1963223562.html
Российский боец рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром
Российский боец рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 02.08.2024
Российский боец рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром
Полевой медик подразделения Барс-23 "Орел" с позывным Студент рассказал РИА Новости, какое новое оружие стали применять ВСУ на Угледарском направлении. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:59
2024-08-02T05:59
специальная военная операция на украине
технологии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полевой медик подразделения Барс-23 "Орел" с позывным Студент рассказал РИА Новости, какое новое оружие стали применять ВСУ на Угледарском направлении."Недавно начали использовать новую версию "Бабы-яги", — сообщил Студент.Дрон, отметил он, используют для сброса снарядов, мин и самодельной взрывчатки на позиции."Раньше они сильно шумели из-за мотора, поэтому были довольно уязвимой целью, которую легко заметить. Теперь стали присоединять к ним аккумуляторы. Да, сокращается полезная нагрузка, но сама "Яга" становится почти бесшумной", — рассказал боец.Кроме того, добавляет он, на такой дрон вешают банки из-под энергетиков, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами, — "для целей поменьше"."Бабой-ягой" российские военные прозвали тяжелые сельскохозяйственные дроны, которые ВСУ адаптировали для военных целей. Такие БПЛА отличает большой размер, характерный шум пропеллеров и небольшая скорость полета. Кроме того, иногда "Бабу-ягу", по словам военных, используют в качестве носителя для одного или нескольких легких дронов-камикадзе. Украинские войска применяют "Ягу" с лета 2022-го.
https://ria.ru/20240728/obstrel-1962570967.html
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технологии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром

Боец Студент: ВСУ стали применять под Угледаром новую версию "Бабы-яги"

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полевой медик подразделения Барс-23 "Орел" с позывным Студент рассказал РИА Новости, какое новое оружие стали применять ВСУ на Угледарском направлении.
"Недавно начали использовать новую версию "Бабы-яги", — сообщил Студент.
Дрон, отметил он, используют для сброса снарядов, мин и самодельной взрывчатки на позиции.
"Раньше они сильно шумели из-за мотора, поэтому были довольно уязвимой целью, которую легко заметить. Теперь стали присоединять к ним аккумуляторы. Да, сокращается полезная нагрузка, но сама "Яга" становится почти бесшумной", — рассказал боец.
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Кроме того, добавляет он, на такой дрон вешают банки из-под энергетиков, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами, — "для целей поменьше".
"Бабой-ягой" российские военные прозвали тяжелые сельскохозяйственные дроны, которые ВСУ адаптировали для военных целей. Такие БПЛА отличает большой размер, характерный шум пропеллеров и небольшая скорость полета. Кроме того, иногда "Бабу-ягу", по словам военных, используют в качестве носителя для одного или нескольких легких дронов-камикадзе. Украинские войска применяют "Ягу" с лета 2022-го.
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВооруженные силы Украины
 
 
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