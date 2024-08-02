СМИ рассказали о просьбе Гершковича к Путину перед обменом
WSJ: Гершкович перед освобождением попросил Путина дать интервью
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, едет в аэропорт Москвы для вылета в Анкару
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, едет в аэропорт Москвы для вылета в Анкару. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Корреспондент Эван Гершкович перед обменом в официальном прошении о помиловании попросил у президента России Владимира Путина дать интервью, сообщает издание The Wall Street Journal.
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"На официальном русском языке, который он отточил за 16 месяцев заключения, Гершкович заполнил страницу. В последней строке было выдвинуто его собственное предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?" — говорится в материале.
Накануне ФСБ сообщила, что в Россию вернули восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в тюрьме в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшихся на родину россиянам обвиняли в сотрудничестве с разведывательными ведомствами Москвы, но в целом ряде случаев, как сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств, их вина не была доказана. Все россияне во время судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали.
В свою очередь при обмене из России выехали несколько осужденных за шпионаж граждан и россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, их осудили среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Как отмечал источник в российском компетентном ведомстве, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. По его словам, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в США вернулись трое американских граждан — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство в Штатах Владимир Кара-Мурза*. Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, были Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов приняли возвращения россиян, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.