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СМИ рассказали о просьбе Гершковича к Путину перед обменом

СМИ рассказали о просьбе Гершковича к Путину перед обменом - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ рассказали о просьбе Гершковича к Путину перед обменом

Корреспондент Эван Гершкович перед обменом в официальном прошении о помиловании попросил у президента России Владимира Путина дать интервью, сообщает издание... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:38

2024-08-02T12:38

2024-08-02T12:38

россия

сша

германия

эван гершкович

владимир путин

пол уилан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Корреспондент Эван Гершкович перед обменом в официальном прошении о помиловании попросил у президента России Владимира Путина дать интервью, сообщает издание The Wall Street Journal."На официальном русском языке, который он отточил за 16 месяцев заключения, Гершкович заполнил страницу. В последней строке было выдвинуто его собственное предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?" — говорится в материале.Накануне ФСБ сообщила, что в Россию вернули восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в тюрьме в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшихся на родину россиянам обвиняли в сотрудничестве с разведывательными ведомствами Москвы, но в целом ряде случаев, как сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств, их вина не была доказана. Все россияне во время судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали.В свою очередь при обмене из России выехали несколько осужденных за шпионаж граждан и россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, их осудили среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Как отмечал источник в российском компетентном ведомстве, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. По его словам, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.В рамках обмена в США вернулись трое американских граждан — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство в Штатах Владимир Кара-Мурза*. Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, были Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов приняли возвращения россиян, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240802/lukashenko-1963632998.html

https://ria.ru/20240802/evrosojuz-1963573412.html

россия

сша

германия

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россия, сша, германия, эван гершкович, владимир путин, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире, политика