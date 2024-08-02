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СК назвал сумму взятки, которую вменяют замгубернатора Тюменской области - РИА Новости, 02.08.2024
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18:33 02.08.2024 (обновлено: 18:34 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/vzyatka-1963753367.html
СК назвал сумму взятки, которую вменяют замгубернатора Тюменской области
СК назвал сумму взятки, которую вменяют замгубернатора Тюменской области - РИА Новости, 02.08.2024
СК назвал сумму взятки, которую вменяют замгубернатора Тюменской области
Сумма взятки, которую вменяют заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, составила более 18,7 млн рублей, об этом заявил следователь в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:33
2024-08-02T18:34
происшествия
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тюменская область
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сумма взятки, которую вменяют заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, составила более 18,7 млн рублей, об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает вопрос о продлении стражи обвиняемому. Предполагаемый взяткодатель - директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык. Он также содержится под стражей. "В декабре 2022 года Вахрин, занимая должность замгубернатора… получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир, расположенных в городе Тюмени",- сказал следователь. Следователь пояснил, что Вахрин за полученную взятку совершил в пользу Гоцыка определенные действия и содействие с использованием своего служебного положения. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что Вахрин попытался скрыться от следователей на следующий день после возбуждения против него уголовного дела. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Вахрин отрицает, что намеревался скрыться от следствия по своему уголовному делу и собирался отправиться на СВО. Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО до 6 августа. Фабула уголовного дела не уточняется. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году.
https://ria.ru/20240802/saransk-1963710009.html
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происшествия, москва, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал сумму взятки, которую вменяют замгубернатора Тюменской области

Замгубернатора Тюменской области Вахрин получил более 18 миллионов рублей взятки

© Фото : Органы государственной власти Тюменской областиЗаместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин
Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Органы государственной власти Тюменской области
Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сумма взятки, которую вменяют заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, составила более 18,7 млн рублей, об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает вопрос о продлении стражи обвиняемому.
Предполагаемый взяткодатель - директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык. Он также содержится под стражей.
Сотрудник СК - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
На первого замглавы Саранска завели дело о получении взятки
Вчера, 15:39
«
"В декабре 2022 года Вахрин, занимая должность замгубернатора… получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир, расположенных в городе Тюмени",- сказал следователь.
Следователь пояснил, что Вахрин за полученную взятку совершил в пользу Гоцыка определенные действия и содействие с использованием своего служебного положения.
Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что Вахрин попытался скрыться от следователей на следующий день после возбуждения против него уголовного дела. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Вахрин отрицает, что намеревался скрыться от следствия по своему уголовному делу и собирался отправиться на СВО.
Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО до 6 августа. Фабула уголовного дела не уточняется.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Сочи арестовали еще двух фигурантов дела о взятках за места на кладбище
Вчера, 14:30
 
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