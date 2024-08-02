https://ria.ru/20240802/vzyatka-1963753367.html

СК назвал сумму взятки, которую вменяют замгубернатора Тюменской области

СК назвал сумму взятки, которую вменяют замгубернатора Тюменской области - РИА Новости, 02.08.2024

СК назвал сумму взятки, которую вменяют замгубернатора Тюменской области

Сумма взятки, которую вменяют заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, составила более 18,7 млн рублей, об этом заявил следователь в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:33

2024-08-02T18:33

2024-08-02T18:34

происшествия

москва

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961375421_0:72:1000:635_1920x0_80_0_0_782d4d6a1bae47d6bea16a8ce8859c48.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сумма взятки, которую вменяют заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, составила более 18,7 млн рублей, об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает вопрос о продлении стражи обвиняемому. Предполагаемый взяткодатель - директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык. Он также содержится под стражей. "В декабре 2022 года Вахрин, занимая должность замгубернатора… получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир, расположенных в городе Тюмени",- сказал следователь. Следователь пояснил, что Вахрин за полученную взятку совершил в пользу Гоцыка определенные действия и содействие с использованием своего служебного положения. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что Вахрин попытался скрыться от следователей на следующий день после возбуждения против него уголовного дела. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Вахрин отрицает, что намеревался скрыться от следствия по своему уголовному делу и собирался отправиться на СВО. Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО до 6 августа. Фабула уголовного дела не уточняется. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году.

https://ria.ru/20240802/saransk-1963710009.html

https://ria.ru/20240802/sochi-1963692586.html

москва

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)