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Совфед защитил выплаты участникам СВО от списания при банкротстве - РИА Новости, 02.08.2024
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Совфед защитил выплаты участникам СВО от списания при банкротстве
Совфед защитил выплаты участникам СВО от списания при банкротстве - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед защитил выплаты участникам СВО от списания при банкротстве
Сенаторы одобрили закон, позволяющий исключить из конкурсной массы при банкротстве граждан выплаты участникам специальной военной операции (СВО). РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:40
2024-08-02T22:40
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий исключить из конкурсной массы при банкротстве граждан выплаты участникам специальной военной операции (СВО). Документ разработан в целях совершенствования системы социальных гарантий, предоставляемых участникам СВО. Сейчас при запуске процедуры банкротства гражданина все имущество должника, в том числе "боевые" выплаты за участие в СВО, включается в конкурсную массу и используется для погашения долгов. Однако из этого перечня имущества есть ряд исключений: единственное жилье, оборудование для работы, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты и другие. Закон включает выплаты участникам СВО в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, а также обеспечивает исключение таких выплат финансовым управляющим из конкурсной массы. Одновременно финансовым управляющим запрещается закрывать счета и блокировать операции по картам, открытым для получения выплат за участие в боевых операциях в ходе СВО. Разногласия между финансовым управляющим, должником и лицами, участвующими в деле о банкротстве, в отношении имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, будут рассматриваться в упрощенном порядке. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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совет федерации рф, россия
Совет Федерации РФ, Россия
Совфед защитил выплаты участникам СВО от списания при банкротстве

Сенаторы одобрили закон о защите выплат бойцам СВО от списания при банкротстве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий исключить из конкурсной массы при банкротстве граждан выплаты участникам специальной военной операции (СВО).
Документ разработан в целях совершенствования системы социальных гарантий, предоставляемых участникам СВО.
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Сейчас при запуске процедуры банкротства гражданина все имущество должника, в том числе "боевые" выплаты за участие в СВО, включается в конкурсную массу и используется для погашения долгов. Однако из этого перечня имущества есть ряд исключений: единственное жилье, оборудование для работы, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты и другие.
Закон включает выплаты участникам СВО в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, а также обеспечивает исключение таких выплат финансовым управляющим из конкурсной массы. Одновременно финансовым управляющим запрещается закрывать счета и блокировать операции по картам, открытым для получения выплат за участие в боевых операциях в ходе СВО.
Разногласия между финансовым управляющим, должником и лицами, участвующими в деле о банкротстве, в отношении имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, будут рассматриваться в упрощенном порядке.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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