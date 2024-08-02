https://ria.ru/20240802/vyplaty-1963792846.html

Совфед защитил выплаты участникам СВО от списания при банкротстве

Совфед защитил выплаты участникам СВО от списания при банкротстве - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед защитил выплаты участникам СВО от списания при банкротстве

Сенаторы одобрили закон, позволяющий исключить из конкурсной массы при банкротстве граждан выплаты участникам специальной военной операции (СВО). РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:40

2024-08-02T22:40

2024-08-02T22:40

совет федерации рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ec7f84b15231d892d794390e0f55f18.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий исключить из конкурсной массы при банкротстве граждан выплаты участникам специальной военной операции (СВО). Документ разработан в целях совершенствования системы социальных гарантий, предоставляемых участникам СВО. Сейчас при запуске процедуры банкротства гражданина все имущество должника, в том числе "боевые" выплаты за участие в СВО, включается в конкурсную массу и используется для погашения долгов. Однако из этого перечня имущества есть ряд исключений: единственное жилье, оборудование для работы, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты и другие. Закон включает выплаты участникам СВО в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, а также обеспечивает исключение таких выплат финансовым управляющим из конкурсной массы. Одновременно финансовым управляющим запрещается закрывать счета и блокировать операции по картам, открытым для получения выплат за участие в боевых операциях в ходе СВО. Разногласия между финансовым управляющим, должником и лицами, участвующими в деле о банкротстве, в отношении имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, будут рассматриваться в упрощенном порядке. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20240730/gosduma-1962960006.html

https://ria.ru/20240522/parad-1947593436.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, россия