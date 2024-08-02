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Семьи погибших при ЧП на Беломорканале получат по миллиону рублей

Семьи погибших при ЧП на Беломорканале получат по миллиону рублей - РИА Новости, 02.08.2024

Семьи погибших при ЧП на Беломорканале получат по миллиону рублей

Семьи погибших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии, где размыло временную перемычку между шлюзами, установленную на период реконструкции... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:52

2024-08-02T18:52

2024-08-02T19:11

беломорско-балтийский канал

чп на беломорканале

происшествия

россия

артур парфенчиков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Семьи погибших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии, где размыло временную перемычку между шлюзами, установленную на период реконструкции деревянной плотины, получат по 1 миллиону рублей, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Семьям погибших и пострадавшим из-за аварии на ББК поможем материально. Подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства республики. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей", – написал он в своем Telegram-канале.Как уточнил Парфенчиков, пострадавшим после аварии на Беломорканале будет выплачено от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Также будет компенсирована утрата имущества первой необходимости, выплаты составят 50-100 тысяч рублей.Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. В ходе поисков были обнаружены тела трех человек, пропавших после аварии. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке ББК и транзит через канал.По данным республиканского управления МЧС РФ, в результате происшествия пострадали семь человек, из них были госпитализированы двое детей и один взрослый.

https://ria.ru/20240729/kareliya-1962665502.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

беломорско-балтийский канал, чп на беломорканале, происшествия, россия, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)