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Семьи погибших при ЧП на Беломорканале получат по миллиону рублей - РИА Новости, 02.08.2024
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18:52 02.08.2024 (обновлено: 19:11 02.08.2024)
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Семьи погибших при ЧП на Беломорканале получат по миллиону рублей
Семьи погибших при ЧП на Беломорканале получат по миллиону рублей - РИА Новости, 02.08.2024
Семьи погибших при ЧП на Беломорканале получат по миллиону рублей
Семьи погибших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии, где размыло временную перемычку между шлюзами, установленную на период реконструкции... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:52
2024-08-02T19:11
беломорско-балтийский канал
чп на беломорканале
происшествия
россия
артур парфенчиков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Семьи погибших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии, где размыло временную перемычку между шлюзами, установленную на период реконструкции деревянной плотины, получат по 1 миллиону рублей, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Семьям погибших и пострадавшим из-за аварии на ББК поможем материально. Подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства республики. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей", – написал он в своем Telegram-канале.Как уточнил Парфенчиков, пострадавшим после аварии на Беломорканале будет выплачено от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Также будет компенсирована утрата имущества первой необходимости, выплаты составят 50-100 тысяч рублей.Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. В ходе поисков были обнаружены тела трех человек, пропавших после аварии. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке ББК и транзит через канал.По данным республиканского управления МЧС РФ, в результате происшествия пострадали семь человек, из них были госпитализированы двое детей и один взрослый.
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беломорско-балтийский канал, чп на беломорканале, происшествия, россия, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Беломорско-Балтийский канал, ЧП на Беломорканале, Происшествия, Россия, Артур Парфенчиков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Семьи погибших при ЧП на Беломорканале получат по миллиону рублей

Власти Карелии выплатят семьями погибших при ЧП на Беломорканале по 1 млн рублей

© МЧС Республики Карелия | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии
Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© МЧС Республики Карелия
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Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Семьи погибших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии, где размыло временную перемычку между шлюзами, установленную на период реконструкции деревянной плотины, получат по 1 миллиону рублей, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
«
"Семьям погибших и пострадавшим из-за аварии на ББК поможем материально. Подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства республики. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей", – написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил Парфенчиков, пострадавшим после аварии на Беломорканале будет выплачено от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Также будет компенсирована утрата имущества первой необходимости, выплаты составят 50-100 тысяч рублей.
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. В ходе поисков были обнаружены тела трех человек, пропавших после аварии. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке ББК и транзит через канал.
По данным республиканского управления МЧС РФ, в результате происшествия пострадали семь человек, из них были госпитализированы двое детей и один взрослый.
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Беломорско-Балтийский каналЧП на БеломорканалеПроисшествияРоссияАртур ПарфенчиковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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