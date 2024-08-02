ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватой
© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, Горловке и Ясиноватую, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, ВСУ с 13.20 по 20.35 выпустили десять снарядов того же калибра по Ясиноватой, Кировскому району Донецка и Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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