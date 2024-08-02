https://ria.ru/20240802/vsu-1963780690.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 02.08.2024

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, Горловке и Ясиноватую, сообщило в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:58

2024-08-02T20:58

2024-08-02T20:58

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

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ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, Горловке и Ясиноватую, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ с 13.20 по 20.35 выпустили десять снарядов того же калибра по Ясиноватой, Кировскому району Донецка и Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240802/gorlovka-1963691272.html

https://ria.ru/20240727/donetsk-1962370224.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, нато, ясиноватая, донецкая народная республика