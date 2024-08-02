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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/vsu-1963780690.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 02.08.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, Горловке и Ясиноватую, сообщило в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:58
2024-08-02T20:58
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
нато
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, Горловке и Ясиноватую, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ с 13.20 по 20.35 выпустили десять снарядов того же калибра по Ясиноватой, Кировскому району Донецка и Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240802/gorlovka-1963691272.html
https://ria.ru/20240727/donetsk-1962370224.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
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донецк, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, нато, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую натовскими снарядами

ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватой

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, Горловке и Ясиноватую, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, ВСУ с 13.20 по 20.35 выпустили десять снарядов того же калибра по Ясиноватой, Кировскому району Донецка и Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТОЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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