Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили предприятие, дома и машины в Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/vsu-1963767462.html
ВСУ повредили предприятие, дома и машины в Белгородской области
ВСУ повредили предприятие, дома и машины в Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2024
ВСУ повредили предприятие, дома и машины в Белгородской области
Предприятие, несколько домов и машин повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области при атаках со стороны украинских войск, предварительно,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:37
2024-08-02T19:37
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962636612_0:299:960:839_1920x0_80_0_0_bf6fd12ae1bcb8b0f673897a800058fe.jpg
БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Предприятие, несколько домов и машин повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области при атаках со стороны украинских войск, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В Шебекинском ГО в городе Шебекино осколками снаряда повреждены кровли, фасады и заборы в двух частных домах и посечены два легковых автомобиля. Также после детонации дрона в одном из зданий на территории предприятия выбито окно и посечен фасад. В поселке Шамино в результате атаки БПЛА в двух частных домах повреждены кровли", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Коновалово Волоконовского района дрон атаковал припаркованные автомобили. Повреждены моторный отсек, капот и фары грузовика и разбиты стекла в легковом автомобиле. Оперативные службы работают на местах, уточнил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962636612_0:209:960:929_1920x0_80_0_0_c7efa1caaa994a2626ca333a54fce65f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ повредили предприятие, дома и машины в Белгородской области

Гладков: при атаках ВСУ повреждены предприятие, несколько домов и машин

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Предприятие, несколько домов и машин повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области при атаках со стороны украинских войск, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В Шебекинском ГО в городе Шебекино осколками снаряда повреждены кровли, фасады и заборы в двух частных домах и посечены два легковых автомобиля. Также после детонации дрона в одном из зданий на территории предприятия выбито окно и посечен фасад. В поселке Шамино в результате атаки БПЛА в двух частных домах повреждены кровли", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Коновалово Волоконовского района дрон атаковал припаркованные автомобили. Повреждены моторный отсек, капот и фары грузовика и разбиты стекла в легковом автомобиле.
Оперативные службы работают на местах, уточнил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала