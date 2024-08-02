https://ria.ru/20240802/vsu-1963767462.html

ВСУ повредили предприятие, дома и машины в Белгородской области

ВСУ повредили предприятие, дома и машины в Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2024

ВСУ повредили предприятие, дома и машины в Белгородской области

Предприятие, несколько домов и машин повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области при атаках со стороны украинских войск, предварительно,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:37

2024-08-02T19:37

2024-08-02T19:37

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Предприятие, несколько домов и машин повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области при атаках со стороны украинских войск, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В Шебекинском ГО в городе Шебекино осколками снаряда повреждены кровли, фасады и заборы в двух частных домах и посечены два легковых автомобиля. Также после детонации дрона в одном из зданий на территории предприятия выбито окно и посечен фасад. В поселке Шамино в результате атаки БПЛА в двух частных домах повреждены кровли", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Коновалово Волоконовского района дрон атаковал припаркованные автомобили. Повреждены моторный отсек, капот и фары грузовика и разбиты стекла в легковом автомобиле. Оперативные службы работают на местах, уточнил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия