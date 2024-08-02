https://ria.ru/20240802/vsu-1963705254.html

ВСУ обстреляли Волноваху из РСЗО

ВСУ обстреляли Волноваху из РСЗО - РИА Новости, 02.08.2024

ВСУ обстреляли Волноваху из РСЗО

Украинские войска выпустили в пятницу пять ракет из РСЗО по Волновахе в Донецкой Народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:22

2024-08-02T15:22

2024-08-02T15:22

специальная военная операция на украине

волноваха

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу пять ракет из РСЗО по Волновахе в Донецкой Народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе, в результате чего погиб мирный житель, полностью разрушен частный жилой дом и еще не менее десятка домов получили повреждения. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 - населенный пункт Волноваха, выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волноваха

донецкая народная республика

россия

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волноваха, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия