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ВСУ обстреляли Волноваху из РСЗО
ВСУ обстреляли Волноваху из РСЗО - РИА Новости, 02.08.2024
ВСУ обстреляли Волноваху из РСЗО
Украинские войска выпустили в пятницу пять ракет из РСЗО по Волновахе в Донецкой Народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:22
2024-08-02T15:22
2024-08-02T15:22
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу пять ракет из РСЗО по Волновахе в Донецкой Народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе, в результате чего погиб мирный житель, полностью разрушен частный жилой дом и еще не менее десятка домов получили повреждения. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 - населенный пункт Волноваха, выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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волноваха, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Волноваху из РСЗО
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Волновахе