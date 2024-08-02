https://ria.ru/20240802/vsu-1963645043.html

ВСУ атаковали рынок в Донецке дроном-камикадзе, есть пострадавшие

ВСУ атаковали рынок в Донецке дроном-камикадзе, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.08.2024

ВСУ атаковали рынок в Донецке дроном-камикадзе, есть пострадавшие

Шесть мирных жителей получили ранения при ударе украинским дроном-камикадзе по рынку в Донецке, рассказала РИА Новости очевидица происшествия Галина. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:27

2024-08-02T12:27

2024-08-02T14:16

донецк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

кировский район

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения при ударе украинским дроном-камикадзе по рынку в Донецке, рассказала РИА Новости очевидица происшествия Галина."Одного в голову и руку ранило, другого в ногу, одного работника рынка поранило и еще одного в плечо и ногу. Всего шесть человек ранило. Это ужас, столько крови было", — поделилась жительница.Как уточнил корреспондент РИА Новости, сброс пришелся на дорогу в непосредственной близости к торговым рядам рынка на поселке шахты Абакумова (Кировский район Донецка). На месте видна воронка от взрыва и множество следов крови пострадавших покупателей и сотрудников рынка.Продавщица одного из магазинов на рынке рассказала РИА Новости, что их район страдает от атак дронов регулярно, а ВСУ намеренно бьют по мирному населению."Здесь сбросы с беспилотников бывают очень часто, постоянно страдают мирные, здесь рядом недавно тоже был сброс. Смысла сбрасывать сюда вообще никакого нет, бьют по мирным, и все", — сказала Валентина.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, киевский режим уже много лет постоянно проводит теракты против мирных жителей, нанося прицельные удары по гражданскому населению. При этом на такие действия идут деньги и техника, которые украинским боевикам передают США.Сегодня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 8:50 Кировский район Донецка атаковал украинский дрон-камикадзе.

https://ria.ru/20240725/vsu-1962036633.html

https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963343296.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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Удар дроном-камикадзе по рынку в Донецке Дрон-камикадзе ударил по рынку в Донецке, местные жители говорят о шести пострадавших, передает корреспондент РИА Новости. 2024-08-02T12:27 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, кировский район, россия, происшествия