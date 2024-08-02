https://ria.ru/20240802/vsu-1963618418.html
ВСУ перевозят военных в составе поезда с зерном, сообщили в подполье
ВСУ перевозят военных в составе поезда с зерном, сообщили в подполье - РИА Новости, 02.08.2024
ВСУ перевозят военных в составе поезда с зерном, сообщили в подполье
ВСУ перевозят военных и технику в составе грузового поезда с зерном, подпольщики заметили такой в городе Фастов Киевской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:38
2024-08-02T10:38
2024-08-02T11:09
в мире
киевская область
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. ВСУ перевозят военных и технику в составе грузового поезда с зерном, подпольщики заметили такой в городе Фастов Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников. "На запасных путях стоит состав, на котором размещены семь ПАЗов, один выкрашен в гражданскую расцветку, остальные в защитную, два ГАЗ-66, один ГАЗ-53, раскрашенный в защитную, один ЗИЛ-131, два или три вагона плацкартных для личного состава (не все хорошо видно). Все это прицеплено хвостом к зерновым вагонам", — сказал собеседник агентства.Состав прибыл из западной части Украины и может простоять на станции несколько часов, так как личный состав "неорганизованно бродит по окрестным магазинам и на вокзале". Также Лебедев отметил, что город Фастов имеет очень хорошо развитую логистическую структуру, там пересекаются крупные железнодорожные линии и автомобильные трассы.
https://ria.ru/20240801/soldat-1963405104.html
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в мире, киевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Киевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВСУ перевозят военных в составе поезда с зерном, сообщили в подполье
Подполье: ВСУ перевозят военных и технику в составе грузового поезда с зерном