https://ria.ru/20240802/vsu-1963586311.html

ВСУ атаковали дронами гражданских во время эвакуации в ДНР

ВСУ атаковали дронами гражданских во время эвакуации в ДНР - РИА Новости, 02.08.2024

ВСУ атаковали дронами гражданских во время эвакуации в ДНР

Украинские военные атаковали дронами-камикадзе гражданских, которые эвакуировались из Раздоловки в ДНР на подконтрольную ВС РФ территорию, об этом РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T05:32

2024-08-02T05:32

2024-08-02T05:32

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

соледар

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами-камикадзе гражданских, которые эвакуировались из Раздоловки в ДНР на подконтрольную ВС РФ территорию, об этом РИА Новости рассказали беженцы, которым удалось сбежать. "Тогда мы еще не знали, что русские уже зашли в село. Сосед мой прибегает и говорит: "Всё, русские уже здесь <…> мне сказали, завтра в восемь вечера мы выходим". В восемь вечера мы вышли, нам сказали идти за дроном, он нас выведет. Там есть танк подбитый, а за танком - тропа. Мы почти дошли до танка, и вот первый взрыв. Это был миномет или что-то похожее. Потом мы уже слышим - летит этот камикадзе (дрон) за нами. Я увидел - под танком нора вырытая, крикнул всем нырять сюда, потому что сейчас FPV ударит, и нам - хана. Мы втроем под этот танк нырнули, а FPV-дрон ударил в танк. Меня слегка, наверное, контузило. Потом в посадку перебежали. Тогда следующий прилетел. Потом, когда ребята русские начали стрелять, мы уже поняли, что это по украинскому дрону стреляют. Тогда мы уже из посадки и вышли. И уже нас русский дрон начал дальше по тропе сопровождать до самого Соледара", - вспоминает эвакуировавшийся житель села, пожелавший остаться неназванным. Другой участник эвакуации уверен, что украинские военные видели, что атакуют именно гражданских. Причиной намеренных атак по гражданским он называл то, что они решили эвакуироваться именно на подконтрольную России территорию. "Они знали, по сути, что мы - гражданские. Мы не были в форме, ничего, просто гражданские вещи. Почему они это решили сделать? Ну, может, от того, что мы не пошли на ту сторону. Они же заходили и говорили нам: "Ну, идете с нами? Кого вы ждете?" Мы отвечали, что никого не ждем, правду-то не скажешь, потому что всем понятно, что сразу тебя же это... Я, по сути, и не хотел на ту сторону уходить", - добавил другой участник эвакуировавшейся группы. Раздоловка - небольшое село к северу от Соледара, расположено у рек Бахмутка и Сухая Плотва, которые выступают естественными преградами для дальнейшего продвижения российской армии. В конце июня Минобороны России сообщало о взятии под контроль Вооруженными силами Российской Федерации этого населенного пункта.

https://ria.ru/20240630/bezhentsy-1956416626.html

россия

донецкая народная республика

соледар

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россия, донецкая народная республика, соледар