https://ria.ru/20240802/vsu-1963585434.html

На Авдеевском направлении уничтожили беспилотник ВСУ

На Авдеевском направлении уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024

На Авдеевском направлении уничтожили беспилотник ВСУ

Зенитчики группировки войск "Центр" уничтожили разведывательный БПЛА ВСУ на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T05:11

2024-08-02T05:11

2024-08-02T05:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Центр" уничтожили разведывательный БПЛА ВСУ на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчёта зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр" уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ, организовав воздушное прикрытие позиций российских подразделений на Авдеевском направлении зоны проведения спецоперации (СВО)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что зенитные подразделения группировки войск "Центр" обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, неся непрерывное боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава, вооружение военной техники. На счету каждого подразделения имеются десятки уничтоженных БПЛА противника. Для поражения воздушных целей военнослужащие используют 23-мм зенитные установки ЗУ-23, переносные зенитные комплексы "Игла" и ЗРК "Стрела-10".

https://ria.ru/20240426/avdeevka-1942397412.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика