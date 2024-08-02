https://ria.ru/20240802/vrachi-1963688947.html

Новосибирские врачи спасли женщину, которой опухоль разрушила позвонок

Новосибирские врачи спасли женщину, которой опухоль разрушила позвонок - РИА Новости, 02.08.2024

Новосибирские врачи спасли женщину, которой опухоль разрушила позвонок

Врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Минздрава РФ спасли 49-летнюю женщину из Алтайского края, у которой опухоль разрушила шейный РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:18

2024-08-02T14:18

2024-08-02T14:19

хорошие новости

россия

алтайский край

рубцовск

нниито

хорошие новости

новосибирск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963687539_0:366:717:769_1920x0_80_0_0_d06ed51e8947705156d22cb174b36b4a.jpg

НОВОСИБИРСК, 2 авг – РИА Новости. Врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Минздрава РФ спасли 49-летнюю женщину из Алтайского края, у которой опухоль разрушила шейный позвонок, сдавила трахею, пищевод и спинной мозг, сообщает ННИИТО в своем Telegram-канале. Первые признаки опухоли жительница Рубцовска Нина Ромашова заметила весной 2024 года: у женщины начались головные боли, слабость в руках, онемение в кистях и ногах, появилась шаткость походки. Постепенно боли усиливались, став невыносимыми, кроме того, вскоре ей было тяжело глотать и даже говорить. Врачи по результатам МРТ выявили объемное новообразование в шейном отделе позвоночника и рекомендовали обратиться в специализированный хирургический центр. "Мне было очень страшно, у меня даже руки не шевелились, руки и ноги были онемевшими. Сильно болела голова, приступы боли очень резко случались, и я спать не могла по ночам. Буквально три месяца я не могла двигаться, даже одеться самой толком не получалось", - рассказала пациентка. Врач-нейрохирург Сергей Мишинов пояснил, что опухоль буквально окутала позвоночный столб в шейном отделе, сдавливая трахею и пищевод. Объемное образование разрушило тело четвертого шейного позвонка и достаточно сильно сдавила спинной мозг, что вызывало развитие неврологического дефицита. Операцию нужно было выполнить как можно быстрее и в итоге 29 июля женщину прооперировала в ННИИТО междисциплинарная команда специалистов. "За одну операцию мы смогли выполнить весь запланированный объем хирургического вмешательства. Операция заключалась в удалении самой опухоли через небольшой разрез из переднего доступа, удалении четвертого шейного позвонка и удалении опухоли внутри позвоночного канала. Одновременно с этим мы восстановили опорную функцию позвоночника, поскольку разрушенный четвертый позвонок с выше- и нижележащим диском полностью удалялся, на это место устанавливался титановый имплантат и дополнительно фиксировался пластиной", - рассказал Мишинов. Операция прошла благополучно. Опухоль направили на гистологическое исследование, но на данный момент врачи предполагают, что она доброкачественная. На полноценное восстановление пациентке потребуется время, однако уже сейчас женщина отмечает значительные улучшения в самочувствии — ушла сильная боль и онемение в ногах, она снова может двигать руками. Три месяца пациентке необходимо носить специальный фиксирующий воротник — ограничение движения в шее поможет формированию костно-металлического блока и интеграции имплантата в кость.

https://ria.ru/20240723/opukhol-1961358695.html

россия

алтайский край

рубцовск

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алтайский край, рубцовск, нниито, хорошие новости, новосибирск