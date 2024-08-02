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Новосибирские врачи спасли женщину, которой опухоль разрушила позвонок - РИА Новости, 02.08.2024
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14:18 02.08.2024 (обновлено: 14:19 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/vrachi-1963688947.html
Новосибирские врачи спасли женщину, которой опухоль разрушила позвонок
Новосибирские врачи спасли женщину, которой опухоль разрушила позвонок - РИА Новости, 02.08.2024
Новосибирские врачи спасли женщину, которой опухоль разрушила позвонок
Врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Минздрава РФ спасли 49-летнюю женщину из Алтайского края, у которой опухоль разрушила шейный РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:18
2024-08-02T14:19
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НОВОСИБИРСК, 2 авг – РИА Новости. Врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Минздрава РФ спасли 49-летнюю женщину из Алтайского края, у которой опухоль разрушила шейный позвонок, сдавила трахею, пищевод и спинной мозг, сообщает ННИИТО в своем Telegram-канале. Первые признаки опухоли жительница Рубцовска Нина Ромашова заметила весной 2024 года: у женщины начались головные боли, слабость в руках, онемение в кистях и ногах, появилась шаткость походки. Постепенно боли усиливались, став невыносимыми, кроме того, вскоре ей было тяжело глотать и даже говорить. Врачи по результатам МРТ выявили объемное новообразование в шейном отделе позвоночника и рекомендовали обратиться в специализированный хирургический центр. "Мне было очень страшно, у меня даже руки не шевелились, руки и ноги были онемевшими. Сильно болела голова, приступы боли очень резко случались, и я спать не могла по ночам. Буквально три месяца я не могла двигаться, даже одеться самой толком не получалось", - рассказала пациентка. Врач-нейрохирург Сергей Мишинов пояснил, что опухоль буквально окутала позвоночный столб в шейном отделе, сдавливая трахею и пищевод. Объемное образование разрушило тело четвертого шейного позвонка и достаточно сильно сдавила спинной мозг, что вызывало развитие неврологического дефицита. Операцию нужно было выполнить как можно быстрее и в итоге 29 июля женщину прооперировала в ННИИТО междисциплинарная команда специалистов. "За одну операцию мы смогли выполнить весь запланированный объем хирургического вмешательства. Операция заключалась в удалении самой опухоли через небольшой разрез из переднего доступа, удалении четвертого шейного позвонка и удалении опухоли внутри позвоночного канала. Одновременно с этим мы восстановили опорную функцию позвоночника, поскольку разрушенный четвертый позвонок с выше- и нижележащим диском полностью удалялся, на это место устанавливался титановый имплантат и дополнительно фиксировался пластиной", - рассказал Мишинов. Операция прошла благополучно. Опухоль направили на гистологическое исследование, но на данный момент врачи предполагают, что она доброкачественная. На полноценное восстановление пациентке потребуется время, однако уже сейчас женщина отмечает значительные улучшения в самочувствии — ушла сильная боль и онемение в ногах, она снова может двигать руками. Три месяца пациентке необходимо носить специальный фиксирующий воротник — ограничение движения в шее поможет формированию костно-металлического блока и интеграции имплантата в кость.
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Хорошие новости, Россия, Алтайский край, Рубцовск, ННИИТО, Хорошие новости, Новосибирск
Новосибирские врачи спасли женщину, которой опухоль разрушила позвонок

Новосибирские врачи удалили у женщины опухоль, разрушившую шейный позвонок

© Фото : Новосибирский НИИТО имени ЦивьянаВрачи Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна во время операции
Врачи Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна во время операции - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Новосибирский НИИТО имени Цивьяна
Врачи Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна во время операции
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НОВОСИБИРСК, 2 авг – РИА Новости. Врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Минздрава РФ спасли 49-летнюю женщину из Алтайского края, у которой опухоль разрушила шейный позвонок, сдавила трахею, пищевод и спинной мозг, сообщает ННИИТО в своем Telegram-канале.
Первые признаки опухоли жительница Рубцовска Нина Ромашова заметила весной 2024 года: у женщины начались головные боли, слабость в руках, онемение в кистях и ногах, появилась шаткость походки. Постепенно боли усиливались, став невыносимыми, кроме того, вскоре ей было тяжело глотать и даже говорить. Врачи по результатам МРТ выявили объемное новообразование в шейном отделе позвоночника и рекомендовали обратиться в специализированный хирургический центр.
© Фото : Новосибирский НИИТО имени ЦивьянаРентгеновские снимки опухоли
Врачи Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России спасла 49-летнюю жительницу Алтайского края - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Новосибирский НИИТО имени Цивьяна
Рентгеновские снимки опухоли
"Мне было очень страшно, у меня даже руки не шевелились, руки и ноги были онемевшими. Сильно болела голова, приступы боли очень резко случались, и я спать не могла по ночам. Буквально три месяца я не могла двигаться, даже одеться самой толком не получалось", - рассказала пациентка.
Врач-нейрохирург Сергей Мишинов пояснил, что опухоль буквально окутала позвоночный столб в шейном отделе, сдавливая трахею и пищевод. Объемное образование разрушило тело четвертого шейного позвонка и достаточно сильно сдавила спинной мозг, что вызывало развитие неврологического дефицита. Операцию нужно было выполнить как можно быстрее и в итоге 29 июля женщину прооперировала в ННИИТО междисциплинарная команда специалистов.
© Фото : Новосибирский НИИТО имени ЦивьянаНина Ромашова (в центре) с врачами
Врачи Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России спасла 49-летнюю жительницу Алтайского края - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Новосибирский НИИТО имени Цивьяна
Нина Ромашова (в центре) с врачами
"За одну операцию мы смогли выполнить весь запланированный объем хирургического вмешательства. Операция заключалась в удалении самой опухоли через небольшой разрез из переднего доступа, удалении четвертого шейного позвонка и удалении опухоли внутри позвоночного канала. Одновременно с этим мы восстановили опорную функцию позвоночника, поскольку разрушенный четвертый позвонок с выше- и нижележащим диском полностью удалялся, на это место устанавливался титановый имплантат и дополнительно фиксировался пластиной", - рассказал Мишинов.
Операция прошла благополучно. Опухоль направили на гистологическое исследование, но на данный момент врачи предполагают, что она доброкачественная. На полноценное восстановление пациентке потребуется время, однако уже сейчас женщина отмечает значительные улучшения в самочувствии — ушла сильная боль и онемение в ногах, она снова может двигать руками. Три месяца пациентке необходимо носить специальный фиксирующий воротник — ограничение движения в шее поможет формированию костно-металлического блока и интеграции имплантата в кость.
Операция - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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