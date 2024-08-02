https://ria.ru/20240802/vrach-1963579812.html

Врач назвала первые признаки оторвавшегося тромба

Врач назвала первые признаки оторвавшегося тромба - РИА Новости, 02.08.2024

Врач назвала первые признаки оторвавшегося тромба

Внезапно появившаяся отдышка, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке и появление в мокроте прожилок крови могут быть первыми признаками оторвавшегося... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:11

2024-08-02T03:11

2024-08-02T03:11

общество

елена смирнова

здоровье

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Внезапно появившаяся отдышка, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке и появление в мокроте прожилок крови могут быть первыми признаками оторвавшегося тромба, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова. "Первыми признаками оторвавшегося тромба являются внезапно появившаяся одышка, усиливающая при физической нагрузке, чувство нехватки воздуха, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, примерно в трети случаев наблюдается кровохарканье (появление прожилок крови в мокроте – ред.)", - рассказала Смирнова. Флеболог отметила, что тахикардия, высокий пульс также могут быть одними из первых признаков оторвавшегося тромба. "Тромбы возникают и в поверхностных венах, обычно в расширенных, и в глубокой венозной системе. Симптомы при этом разные. При тромбозе поверхностных вен человек чувствует боль по ходу тромбированных вен, наблюдается покраснение кожи над ними, отечность в этой области", - подчеркнула Смирнова. Однако при тромбозе глубоких вен, как уточнила флеболог, могут наблюдаться распирающие боли в голени, отёк голени или всей конечности, асимметричность, боли при движении, кроме того, может повышаться общая температура тела. "В случае возникновения подобных симптомов нужно незамедлительно обратиться врачу. Потому что без дополнительной диагностики невозможно определить уровень и характер тромба. Если головка тромба не фиксирована к стенке, такой тромб называют флотирующим. Именно он является самым опасным, потому что может оторваться и попасть в легочную артерию", - добавила врач.

https://rsport.ria.ru/20231107/zozh-1908008266.html

https://ria.ru/20240720/beg-1960864412.html

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общество, елена смирнова, здоровье