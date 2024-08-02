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Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.08.2024

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T01:04

2024-08-02T01:04

2024-08-02T01:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 83 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семь обстрелов - на донецком направлении. Двадцать четыре обстрела - на горловском направлении. Всего выпущено 83 единицы различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Согласно данным СЦКК, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 23 обстрела.

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк