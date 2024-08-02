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Во Владивостоке без света остались 17 улиц
Во Владивостоке без света остались 17 улиц - РИА Новости, 02.08.2024
Во Владивостоке без света остались 17 улиц
Энергетики устраняют аварию на сетях, в результате которой без электроснабжения остались жители 17 улиц Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T07:14
2024-08-02T07:14
2024-08-02T07:14
происшествия
владивосток
жкх
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Энергетики устраняют аварию на сетях, в результате которой без электроснабжения остались жители 17 улиц Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей. "Специалисты ВПЭС устраняют аварии на электросетях. В результате аварийных отключений без электроэнергии часть жилых домов и социально-значимых объектов по улицам Можайской, Нарвской, Никифорова, Сафонова, Патрокл, Смоленской, Таманской, Тихвинской, Борисенко, Героев Хасана, Гризодубовой, Талалихина, Часовитина, 20 лет ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, Полины Осипенко, Тетюхинской", - говорится в сообщении. Ориентировочное время устранения аварии – 17.10 (10.10 мск).
https://ria.ru/20240716/ekspert-1960126321.html
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происшествия, владивосток, жкх
Происшествия, Владивосток, ЖКХ
Во Владивостоке без света остались 17 улиц
Энергетики устраняют аварию на сетях, оставившую без света 17 улиц Владивостока