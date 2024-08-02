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Вице-президент США оговорилась, назвав себя президентом - РИА Новости, 02.08.2024
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11:17 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/vitse-prezident-1963626340.html
Вице-президент США оговорилась, назвав себя президентом
Вице-президент США оговорилась, назвав себя президентом - РИА Новости, 02.08.2024
Вице-президент США оговорилась, назвав себя президентом
Вице-президент США Камала Харрис допустила оговорку, назвав себя президентом во время произнесения поминанльной речи на похоронах конгрессвумен от... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:17
2024-08-02T11:17
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис допустила оговорку, назвав себя президентом во время произнесения поминанльной речи на похоронах конгрессвумен от Демократической партии Шейлы Джексон Ли. В своей речи Харрис решила напомнить, что покойная конгрессвумен была инициатором законопроекта, благодаря которому день освобождения рабов в США (19 июня) был признан государственным праздником. "Будучи сенатором США, я была горда стать его соавтором. А потом, будучи президентом... будучи вице-президентом, для меня было честью, вместе с нашим президентом Джо Байденом, стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли, когда наш президент подписывал ее законопроект", - сказала Харрис, поспешившая исправить сделанную ошибку. При этом публика встретила оговорку криками и аплодисментами. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Вице-президент США оговорилась, назвав себя президентом

Вице-президент США Харрис допустила оговорку в речи на похоронах конгрессвумен

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис допустила оговорку, назвав себя президентом во время произнесения поминанльной речи на похоронах конгрессвумен от Демократической партии Шейлы Джексон Ли.
В своей речи Харрис решила напомнить, что покойная конгрессвумен была инициатором законопроекта, благодаря которому день освобождения рабов в США (19 июня) был признан государственным праздником.
«
"Будучи сенатором США, я была горда стать его соавтором. А потом, будучи президентом... будучи вице-президентом, для меня было честью, вместе с нашим президентом Джо Байденом, стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли, когда наш президент подписывал ее законопроект", - сказала Харрис, поспешившая исправить сделанную ошибку.
При этом публика встретила оговорку криками и аплодисментами.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.
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