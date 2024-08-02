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В Турции упал в озеро тушивший лесные пожары вертолет - РИА Новости, 02.08.2024
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17:48 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/vertolet-1963745106.html
В Турции упал в озеро тушивший лесные пожары вертолет
В Турции упал в озеро тушивший лесные пожары вертолет - РИА Новости, 02.08.2024
В Турции упал в озеро тушивший лесные пожары вертолет
Тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет рухнул в озеро, экипажу удалось спастись, сообщил губернатор провинции Явуз Кёшгер. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:48
2024-08-02T17:48
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СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет рухнул в озеро, экипажу удалось спастись, сообщил губернатор провинции Явуз Кёшгер. "Вертолет упал в озеро в районе Кызларсекиси, когда набирал воду для тушения лесных пожаров. Пятеро членов экипажа спаслись, но вертолет затонул", - сообщил губернатор агентству Anadolu. По его словам, состояние здоровья экипажа нормальное. Начата операция по извлечению вертолета из воды.
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в мире, адана (провинция), турция
В мире, Адана (провинция), Турция
В Турции упал в озеро тушивший лесные пожары вертолет

Anadolu: тушивший лесной пожар в турецкой провинции Адана вертолет упал в озеро

© Sputnik / Бурджу Окутан | Перейти в медиабанкДым от лесных пожаров в Турции
Дым от лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Дым от лесных пожаров в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет рухнул в озеро, экипажу удалось спастись, сообщил губернатор провинции Явуз Кёшгер.
"Вертолет упал в озеро в районе Кызларсекиси, когда набирал воду для тушения лесных пожаров. Пятеро членов экипажа спаслись, но вертолет затонул", - сообщил губернатор агентству Anadolu.
По его словам, состояние здоровья экипажа нормальное. Начата операция по извлечению вертолета из воды.
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В миреАдана (провинция)Турция
 
 
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