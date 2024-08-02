https://ria.ru/20240802/vertolet-1963745106.html

В Турции упал в озеро тушивший лесные пожары вертолет

В Турции упал в озеро тушивший лесные пожары вертолет - РИА Новости, 02.08.2024

В Турции упал в озеро тушивший лесные пожары вертолет

Тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет рухнул в озеро, экипажу удалось спастись, сообщил губернатор провинции Явуз Кёшгер. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:48

2024-08-02T17:48

2024-08-02T17:48

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адана (провинция)

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СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет рухнул в озеро, экипажу удалось спастись, сообщил губернатор провинции Явуз Кёшгер. "Вертолет упал в озеро в районе Кызларсекиси, когда набирал воду для тушения лесных пожаров. Пятеро членов экипажа спаслись, но вертолет затонул", - сообщил губернатор агентству Anadolu. По его словам, состояние здоровья экипажа нормальное. Начата операция по извлечению вертолета из воды.

https://ria.ru/20240715/turtsija-1959828207.html

адана (провинция)

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, адана (провинция), турция