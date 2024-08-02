https://ria.ru/20240802/vertolet-1963745106.html
В Турции упал в озеро тушивший лесные пожары вертолет
В Турции упал в озеро тушивший лесные пожары вертолет - РИА Новости, 02.08.2024
В Турции упал в озеро тушивший лесные пожары вертолет
Тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет рухнул в озеро, экипажу удалось спастись, сообщил губернатор провинции Явуз Кёшгер. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:48
2024-08-02T17:48
2024-08-02T17:48
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СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет рухнул в озеро, экипажу удалось спастись, сообщил губернатор провинции Явуз Кёшгер. "Вертолет упал в озеро в районе Кызларсекиси, когда набирал воду для тушения лесных пожаров. Пятеро членов экипажа спаслись, но вертолет затонул", - сообщил губернатор агентству Anadolu. По его словам, состояние здоровья экипажа нормальное. Начата операция по извлечению вертолета из воды.
https://ria.ru/20240715/turtsija-1959828207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, адана (провинция), турция
В мире, Адана (провинция), Турция
В Турции упал в озеро тушивший лесные пожары вертолет
Anadolu: тушивший лесной пожар в турецкой провинции Адана вертолет упал в озеро