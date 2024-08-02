https://ria.ru/20240802/venesuela-1963787732.html
Оппонент Мадуро не явился в суд, расследующий вмешательство в выборы
Оппонент Мадуро не явился в суд, расследующий вмешательство в выборы - РИА Новости, 02.08.2024
Оппонент Мадуро не явился в суд, расследующий вмешательство в выборы
Кандидат объединенной венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия - единственный из участников президентских выборов, кто не прибыл в Верховный суд страны... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T21:50
2024-08-02T21:50
2024-08-02T21:50
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КАРАКАС, 2 авг - РИА Новости. Кандидат объединенной венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия - единственный из участников президентских выборов, кто не прибыл в Верховный суд страны для дачи показаний и предоставления документов по делу о вмешательстве в избирательный процесс, заседание суда транслирует в прямом эфире телеканал VTV. Согласно видеокадрам из зала Верховного суда, в заседании принимают участие девять кандидатов, включая победителя выборов Николаса Мадуро, место Гонсалеса рядом с Мадуро пустует на протяжении всего заседания, отсутствует и представители и адвокаты оппозиционной коалиции. Верховный суд Венесуэлы после иска президента Николаса Мадуро о конституционной защите избирательного процесса объявил накануне о начале расследования процесса прошедших выборов "для окончательного подтверждения результатов избирательного процесса, прошедшего 28 июля 2024 года". Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы - якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более 8 миллионов голосов". Как сообщил в пятницу председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы с результатом 51,95%, Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%. В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240802/maduro-1963593460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Справки, Венесуэла, Каракас, Москва, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Оппонент Мадуро не явился в суд, расследующий вмешательство в выборы
Оппозиционер Гонсалес не явился в Верховный суд Венесуэлы для дачи показаний
КАРАКАС, 2 авг - РИА Новости. Кандидат объединенной венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия - единственный из участников президентских выборов, кто не прибыл в Верховный суд страны для дачи показаний и предоставления документов по делу о вмешательстве в избирательный процесс, заседание суда транслирует в прямом эфире телеканал VTV.
Согласно видеокадрам из зала Верховного суда, в заседании принимают участие девять кандидатов, включая победителя выборов Николаса Мадуро, место Гонсалеса рядом с Мадуро пустует на протяжении всего заседания, отсутствует и представители и адвокаты оппозиционной коалиции.
Верховный суд Венесуэлы
после иска президента Николаса Мадуро о конституционной защите избирательного процесса объявил накануне о начале расследования процесса прошедших выборов "для окончательного подтверждения результатов избирательного процесса, прошедшего 28 июля 2024 года".
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе
и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы - якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более 8 миллионов голосов".
Как сообщил в пятницу председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы с результатом 51,95%, Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%.
В Москве
после оглашения первых официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.