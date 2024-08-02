https://ria.ru/20240802/venesuela-1963787732.html

Оппонент Мадуро не явился в суд, расследующий вмешательство в выборы

Оппонент Мадуро не явился в суд, расследующий вмешательство в выборы - РИА Новости, 02.08.2024

Оппонент Мадуро не явился в суд, расследующий вмешательство в выборы

Кандидат объединенной венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия - единственный из участников президентских выборов, кто не прибыл в Верховный суд страны... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T21:50

2024-08-02T21:50

2024-08-02T21:50

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выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 2 авг - РИА Новости. Кандидат объединенной венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия - единственный из участников президентских выборов, кто не прибыл в Верховный суд страны для дачи показаний и предоставления документов по делу о вмешательстве в избирательный процесс, заседание суда транслирует в прямом эфире телеканал VTV. Согласно видеокадрам из зала Верховного суда, в заседании принимают участие девять кандидатов, включая победителя выборов Николаса Мадуро, место Гонсалеса рядом с Мадуро пустует на протяжении всего заседания, отсутствует и представители и адвокаты оппозиционной коалиции. Верховный суд Венесуэлы после иска президента Николаса Мадуро о конституционной защите избирательного процесса объявил накануне о начале расследования процесса прошедших выборов "для окончательного подтверждения результатов избирательного процесса, прошедшего 28 июля 2024 года". Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. Оппозиция на своих митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы - якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более 8 миллионов голосов". Как сообщил в пятницу председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо, подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы с результатом 51,95%, Гонсалес занял второе место с результатом 43,18%. В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240802/maduro-1963593460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024