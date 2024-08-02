Подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах
Избирком: подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах
© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
КАРАКАС, 2 авг - РИА Новости. Подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, следует из слов главы национальной избирательной комиссии Элвиса Аморосо.
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"Николас Мадуро набрал 51,95 процента, Эдмундо Гонсалес - 43,18 процента голосов", - сказал он.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем действующего президента Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись полицейские участки, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро в среду сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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