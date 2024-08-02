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Подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах - РИА Новости, 02.08.2024
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21:16 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/venesuela-1963783001.html
Подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах
Подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах - РИА Новости, 02.08.2024
Подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах
Подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, следует из слов главы национальной избирательной комиссии Элвиса... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T21:16
2024-08-02T21:16
в мире
венесуэла
каракас
москва
николас мадуро
дмитрий песков
выборы президента венесуэлы — 2024
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КАРАКАС, 2 авг - РИА Новости. Подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, следует из слов главы национальной избирательной комиссии Элвиса Аморосо. "Николас Мадуро набрал 51,95 процента, Эдмундо Гонсалес - 43,18 процента голосов", - сказал он. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем действующего президента Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись полицейские участки, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро в среду сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597574.html
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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, Москва, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах

Избирком: подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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КАРАКАС, 2 авг - РИА Новости. Подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, следует из слов главы национальной избирательной комиссии Элвиса Аморосо.
«
"Николас Мадуро набрал 51,95 процента, Эдмундо Гонсалес - 43,18 процента голосов", - сказал он.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем действующего президента Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись полицейские участки, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро в среду сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле
29 июля, 07:21
 
В миреВенесуэлаКаракасМоскваНиколас МадуроДмитрий ПесковВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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