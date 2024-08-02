https://ria.ru/20240802/venesuela-1963783001.html

Подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах

Подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах - РИА Новости, 02.08.2024

Подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах

Подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, следует из слов главы национальной избирательной комиссии Элвиса... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T21:16

2024-08-02T21:16

2024-08-02T21:16

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выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 2 авг - РИА Новости. Подсчет 96,87% голосов подтвердил победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, следует из слов главы национальной избирательной комиссии Элвиса Аморосо. "Николас Мадуро набрал 51,95 процента, Эдмундо Гонсалес - 43,18 процента голосов", - сказал он. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем действующего президента Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись полицейские участки, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро в среду сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024