Верховный суд Венесуэлы начал расследование по результатам выборов
Верховный суд Венесуэлы начал расследование и верификацию результатов выборов
© AP Photo / Fernando VergaraСторонники Николаса Мадуро у президентского дворца в центре Каракаса
© AP Photo / Fernando Vergara
Сторонники Николаса Мадуро у президентского дворца в центре Каракаса. Архивное фото
КАРАКАС, 2 авг - РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы после иска президента Николаса Мадуро о конституционной защите избирательного процесса объявил о начале расследования процесса прошедших выборов и вызвал на пятницу для дачи показаний всех кандидатов в президенты.
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"Принят, поддержан и инициирован процесс расследования и верификации для окончательного подтверждения результатов избирательного процесса, прошедшего 28 июля 2024 года", - заявила председатель суда Карислия Родригес, ее выступление транслировал телеканал Telesur.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился накануне с иском о конституционной защите в избирательную палату Верховного суда, чтобы расследовать вмешательство в выборы, которое он назвал попыткой государственного переворота.
Верховный суд с объявлением о начале расследования вызвал для дачи показаний перед избирательной палатой всех 10 кандидатов в президенты, они должны будут явиться в пятницу, 2 августа.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1200 человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.