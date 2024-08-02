https://ria.ru/20240802/vebinar-1963635840.html

РЭЦ проведет вебинар о сокращении расходов на сертификацию промпродукции

РЭЦ проведет вебинар о сокращении расходов на сертификацию промпродукции - РИА Новости, 02.08.2024

РЭЦ проведет вебинар о сокращении расходов на сертификацию промпродукции

Специалисты Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 5 августа в 10.00 мск расскажут на вебинаре, как получить компенсацию расходов на сертификацию РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:48

2024-08-02T11:48

2024-08-02T11:48

экономика

технологии

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

сертификация

экспорт

расходы

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Специалисты Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 5 августа в 10.00 мск расскажут на вебинаре, как получить компенсацию расходов на сертификацию соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков, сообщает центр.Отбор на компенсацию расходов на сертификацию соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков начнется 6 августа в 9.00 мск, прием заявок на участие в программе продлится до 18.00 мск 6 сентября 2024."В рамках программы предусмотрена возможность возмещения до 80% расходов на сертификацию, включая испытания, регистрацию и получение сертификатов. Программа открыта для всех отраслей промышленности, включая машиностроение, легкую и фармацевтическую промышленности и многие другие. Для участия в отборе компаниям-экспортерам необходимо подать заявку в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). К заявке необходимо приложить документы, подтверждающие расходы на сертификацию продукции", - говорится в сообщении.Вебинар будет проходить в формате живого общения, и каждый участник сможет задать свои вопросы и получить развернутые ответы от экспертов.Вебинар будет транслироваться на сайте РЭЦ, код доступа: 235721.С объявлением об отборе можно ознакомиться на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Подробная информация о условиях участия в программе, а также инструкции по подаче заявок доступны на официальном сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240724/prodazhi-1961784758.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), сертификация, экспорт, расходы