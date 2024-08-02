https://ria.ru/20240802/vebinar-1963635840.html
РЭЦ проведет вебинар о сокращении расходов на сертификацию промпродукции
РЭЦ проведет вебинар о сокращении расходов на сертификацию промпродукции - РИА Новости, 02.08.2024
РЭЦ проведет вебинар о сокращении расходов на сертификацию промпродукции
Специалисты Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 5 августа в 10.00 мск расскажут на вебинаре, как получить компенсацию расходов на сертификацию РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:48
2024-08-02T11:48
2024-08-02T11:48
экономика
технологии
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
сертификация
экспорт
расходы
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Специалисты Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 5 августа в 10.00 мск расскажут на вебинаре, как получить компенсацию расходов на сертификацию соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков, сообщает центр.Отбор на компенсацию расходов на сертификацию соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков начнется 6 августа в 9.00 мск, прием заявок на участие в программе продлится до 18.00 мск 6 сентября 2024."В рамках программы предусмотрена возможность возмещения до 80% расходов на сертификацию, включая испытания, регистрацию и получение сертификатов. Программа открыта для всех отраслей промышленности, включая машиностроение, легкую и фармацевтическую промышленности и многие другие. Для участия в отборе компаниям-экспортерам необходимо подать заявку в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). К заявке необходимо приложить документы, подтверждающие расходы на сертификацию продукции", - говорится в сообщении.Вебинар будет проходить в формате живого общения, и каждый участник сможет задать свои вопросы и получить развернутые ответы от экспертов.Вебинар будет транслироваться на сайте РЭЦ, код доступа: 235721.С объявлением об отборе можно ознакомиться на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Подробная информация о условиях участия в программе, а также инструкции по подаче заявок доступны на официальном сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20240724/prodazhi-1961784758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), сертификация, экспорт, расходы
Экономика, Технологии, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), сертификация, Экспорт, Расходы
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Специалисты Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 5 августа в 10.00 мск расскажут на вебинаре, как получить компенсацию расходов на сертификацию соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков, сообщает центр.
Отбор на компенсацию расходов на сертификацию соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков начнется 6 августа в 9.00 мск, прием заявок на участие в программе продлится до 18.00 мск 6 сентября 2024.
«
"В рамках программы предусмотрена возможность возмещения до 80% расходов на сертификацию, включая испытания, регистрацию и получение сертификатов. Программа открыта для всех отраслей промышленности, включая машиностроение, легкую и фармацевтическую промышленности и многие другие. Для участия в отборе компаниям-экспортерам необходимо подать заявку в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). К заявке необходимо приложить документы, подтверждающие расходы на сертификацию продукции", - говорится в сообщении.
Вебинар будет проходить в формате живого общения, и каждый участник сможет задать свои вопросы и получить развернутые ответы от экспертов.
Вебинар будет транслироваться на сайте РЭЦ, код доступа: 235721.
С объявлением об отборе можно ознакомиться на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Подробная информация о условиях участия в программе, а также инструкции по подаче заявок доступны на официальном сайте РЭЦ
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