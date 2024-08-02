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Крылатая пехота. В России отмечают День Воздушно-десантных войск - РИА Новости, 02.08.2024
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15:12 02.08.2024 (обновлено: 19:44 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/vdv-1963673635.html
Крылатая пехота. В России отмечают День Воздушно-десантных войск
Крылатая пехота. В России отмечают День Воздушно-десантных войск - РИА Новости, 02.08.2024
Крылатая пехота. В России отмечают День Воздушно-десантных войск
В пятницу по всей России отмечают День ВДВ. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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фото
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60
353
60
фото, фото
Фото

Крылатая пехота. В России отмечают День Воздушно-десантных войск

Читать ria.ru в
В пятницу по всей России отмечают День ВДВ. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Краснодаре

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В 2024 году Воздушно-десантным войскам исполняется 94 года.

Ветераны-десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького в Москве

В 2024 году Воздушно-десантным войскам исполняется 94 года.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

День ВДВ в России, хоть и не является официальным выходным днем, все же считается одним из самых известных и важных праздников.

Ребенок во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Новосибирске

День ВДВ в России, хоть и не является официальным выходным днем, все же считается одним из самых известных и важных праздников.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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3 из 14
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В этот день проводятся праздничные мероприятия с выступлениями десантников и спортсменов, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ.

Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького в Москве

В этот день проводятся праздничные мероприятия с выступлениями десантников и спортсменов, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 14
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Воздушно-десантные войска – род войск Вооруженных Сил России, являющийся резервом Верховного главнокомандующего.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Краснодаре

Воздушно-десантные войска – род войск Вооруженных Сил России, являющийся резервом Верховного главнокомандующего.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 14
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В состав ВДВ входят воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, образовательные учреждения.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Краснодаре

В состав ВДВ входят воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, образовательные учреждения.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 14
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Нередко российские десантники называют себя “войсками дяди Васи” в честь одного из самых известных командующих генерала Василия Маргелова.

Ветераны-десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Новосибирске

Нередко российские десантники называют себя “войсками дяди Васи” в честь одного из самых известных командующих генерала Василия Маргелова.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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7 из 14
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В день ВДВ десантники по всей стране выходят на улицы городов в тельняшках и форменных головных уборах - беретах голубого цвета.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Краснодаре

В день ВДВ десантники по всей стране выходят на улицы городов в тельняшках и форменных головных уборах - беретах голубого цвета.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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8 из 14
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Военные традиционно собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные автопробеги, украсив автомобили символикой ВДВ и флагами Воздушно-десантных войск.

Ветераны-десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Новосибирске

Военные традиционно собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные автопробеги, украсив автомобили символикой ВДВ и флагами Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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9 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Традиционно основной площадкой празднования в столице становится Парк Горького, а также Красная площадь и Васильевский спуск.

Празднование 94-й годовщины образования ВДВ на Красной площади в Москве

Традиционно основной площадкой празднования в столице становится Парк Горького, а также Красная площадь и Васильевский спуск.

© РИА Новости / Максим Блинов
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10 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПразднование 94-й годовщины образования ВДВ на Красной площади в Москве.
Празднование 94-й годовщины образования ВДВ на Красной площади в Москве
Празднование 94-й годовщины образования ВДВ на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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11 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Так как День ВДВ совпадает с днем памяти Пророка Илии, в столице прошел крестный ход к Лобному месту на Красной площади.

Крестный ход в рамках празднования 94-й годовщины образования ВДВ в Москве

Так как День ВДВ совпадает с днем памяти Пророка Илии, в столице прошел крестный ход к Лобному месту на Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
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12 из 14
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКрестный ход в рамках празднования 94-й годовщины образования ВДВ в Москве.
Крестный ход в рамках празднования 94-й годовщины образования ВДВ в Москве
Крестный ход в рамках празднования 94-й годовщины образования ВДВ в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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13 из 14
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Самая известная традиция Дня ВДВ - это купание в фонтанах, однако многие десантники уже искореняют ее, считая подобное поведение моветоном.

Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Новосибирске

Самая известная традиция Дня ВДВ - это купание в фонтанах, однако многие десантники уже искореняют ее, считая подобное поведение моветоном.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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14 из 14
 
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