Крылатая пехота. В России отмечают День Воздушно-десантных войск

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.
Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.
В 2024 году Воздушно-десантным войскам исполняется 94 года.
В 2024 году Воздушно-десантным войскам исполняется 94 года.
День ВДВ в России, хоть и не является официальным выходным днем, все же считается одним из самых известных и важных праздников.
День ВДВ в России, хоть и не является официальным выходным днем, все же считается одним из самых известных и важных праздников.
В этот день проводятся праздничные мероприятия с выступлениями десантников и спортсменов, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ.
В этот день проводятся праздничные мероприятия с выступлениями десантников и спортсменов, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ.
Воздушно-десантные войска – род войск Вооруженных Сил России, являющийся резервом Верховного главнокомандующего.
Воздушно-десантные войска – род войск Вооруженных Сил России, являющийся резервом Верховного главнокомандующего.
В состав ВДВ входят воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, образовательные учреждения.
В состав ВДВ входят воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, образовательные учреждения.
Нередко российские десантники называют себя “войсками дяди Васи” в честь одного из самых известных командующих генерала Василия Маргелова.
Нередко российские десантники называют себя “войсками дяди Васи” в честь одного из самых известных командующих генерала Василия Маргелова.
В день ВДВ десантники по всей стране выходят на улицы городов в тельняшках и форменных головных уборах - беретах голубого цвета.
В день ВДВ десантники по всей стране выходят на улицы городов в тельняшках и форменных головных уборах - беретах голубого цвета.
Военные традиционно собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные автопробеги, украсив автомобили символикой ВДВ и флагами Воздушно-десантных войск.
Военные традиционно собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные автопробеги, украсив автомобили символикой ВДВ и флагами Воздушно-десантных войск.
Традиционно основной площадкой празднования в столице становится Парк Горького, а также Красная площадь и Васильевский спуск.
Традиционно основной площадкой празднования в столице становится Парк Горького, а также Красная площадь и Васильевский спуск.
Так как День ВДВ совпадает с днем памяти Пророка Илии, в столице прошел крестный ход к Лобному месту на Красной площади.
Так как День ВДВ совпадает с днем памяти Пророка Илии, в столице прошел крестный ход к Лобному месту на Красной площади.
Самая известная традиция Дня ВДВ - это купание в фонтанах, однако многие десантники уже искореняют ее, считая подобное поведение моветоном.
Самая известная традиция Дня ВДВ - это купание в фонтанах, однако многие десантники уже искореняют ее, считая подобное поведение моветоном.