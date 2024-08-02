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Предприниматели Подмосковья получили 20 тысяч услуг центра "Мой бизнес" - РИА Новости, 02.08.2024
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Твой бизнес
 
12:04 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/uslugi-1963640470.html
Предприниматели Подмосковья получили 20 тысяч услуг центра "Мой бизнес"
Предприниматели Подмосковья получили 20 тысяч услуг центра "Мой бизнес" - РИА Новости, 02.08.2024
Предприниматели Подмосковья получили 20 тысяч услуг центра "Мой бизнес"
В подмосковном центре "Мой бизнес" региональным предпринимателям было оказано свыше 20 тысяч услуг с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:04
2024-08-02T12:04
твой бизнес
московская область (подмосковье)
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
нацпроекты
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В подмосковном центре "Мой бизнес" региональным предпринимателям было оказано свыше 20 тысяч услуг с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В этом году поддержкой центра "Мой бизнес" Подмосковья воспользовались уже более 17 тысяч предпринимателей. Суммарно специалистами было оказано свыше 20 870 услуг, где наиболее востребованной стала консультационная поддержка. Ею воспользовались более 16 700 раз", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой. Там отметили, что чаще всего бизнес обращался за консультациями по таким темам, как получение мер поддержки и открытие бизнеса. Наиболее часто за консультационной поддержкой в этом году обращались предприниматели, занятые в сфере розничной торговли в интернете, образования детей и взрослых, а также в сфере предоставления услуг. Центр "Мой бизнес" Московской области работает в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Нацпроекты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Предприниматели Подмосковья получили 20 тысяч услуг центра "Мой бизнес"

© Фото : правительство Московской областиПочти на треть выросло число МСП в Подмосковье за пять лет
Почти на треть выросло число МСП в Подмосковье за пять лет - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В подмосковном центре "Мой бизнес" региональным предпринимателям было оказано свыше 20 тысяч услуг с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«
"В этом году поддержкой центра "Мой бизнес" Подмосковья воспользовались уже более 17 тысяч предпринимателей. Суммарно специалистами было оказано свыше 20 870 услуг, где наиболее востребованной стала консультационная поддержка. Ею воспользовались более 16 700 раз", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
Там отметили, что чаще всего бизнес обращался за консультациями по таким темам, как получение мер поддержки и открытие бизнеса.
Наиболее часто за консультационной поддержкой в этом году обращались предприниматели, занятые в сфере розничной торговли в интернете, образования детей и взрослых, а также в сфере предоставления услуг.
Центр "Мой бизнес" Московской области работает в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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Твой бизнесМосковская область (Подмосковье)Твой бизнес – новостиПоддержка бизнесаНацпроектыМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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